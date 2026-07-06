Наоми Кэмпбелл снялась на свадьбе в золотом платье

Супермодель Наоми Кэмпбелл в облегающем платье появилась на свадьбе в Италии. Бизнесвумен Оксана Бондаренко, которая присутствовала с дочерью и мужем на торжестве, опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Наоми Кэмпбелл посетила свадьбу инфлюенсера Тамары Калинич и ее возлюбленного Филиппо Тесты на озере Комо. Супермодель сфотографировалась на мероприятии с дочерью Оксаны Бондаренко. Манекенщица позировала в золотом облегающем макси-платье в пайетках и солнцезащитных очках. Знаменитость предстала с уложенными волосами и макияжем.

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В мае Кэмпбелл была замечена во время прогулки в Портофино, Италия. Супермодель вышла на публику в белом платье-миди с декольте и цветочным принтом, которое дополнила солнцезащитными очками, серьгами, ожерельями, браслетами, коричневой сумкой и кроссовками. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Позже Кэмпбелл стала гостьей открытия нового флагманского магазина бренда товаров для дома RH в Берлингтон-Гарденс. Она предпочла для выхода на публику пестрое платье с глубоким декольте и разрезами. Образ дополнили очки, сумка из кожи и туфли на высоких каблуках.