Почему плетеные модели оказались в тренде

Помните вязаные сапоги и полусапожки в далеком 2010? Тогда девушки поделились на 2 лагеря: одни купили сомнительную пару и ходили в ней летом (ох, ноги, наверное, у них потели знатно), другие же посчитали подобный тренд бредом и носили старые добрые шлепки, балетки и сандалии, не зная проблем с потливостью и прением ног.

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Что ж, все новое — это хорошо забытое старое. И теперь тренд на плетеную обувь, к которой как раз и относились вязаные сапоги, вновь возвращается. Только чуть в ином исполнении, видимо, учли прошлые ошибки.

Почему именно плетение оказалось в центре внимания

Интерес к плетеной обуви связан сразу с несколькими тенденциями. Мода постепенно смещается в сторону вещей с выразительной фактурой, которые не нуждаются в дополнительном декоре. Вместо обилия украшений дизайнеры предлагают играть с поверхностью материала.

Плетение позволяет добиться именно такого эффекта. Оно создает сложный рисунок, делает обувь визуально объемнее и добавляет образу характер. При этом подобные модели остаются универсальными и легко вписываются в любой гардероб.

Еще одна причина популярности — интерес к ремесленным техникам. Ручное плетение, кроше и ажурные элементы продолжают занимать заметное место в коллекциях одежды и аксессуаров. Обувь стала логичным продолжением этого направления.

Какие модели будут особенно актуальны

Ассортимент плетеной обуви оказался гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Самыми универсальными остаются балетки. Они легко заменяют классические кожаные модели, при этом выглядят более выразительно благодаря фактуре, а за счет дырочек ноги не скованы и дышат.

Не менее актуальны лоферы. Они подходят для городского гардероба и хорошо сочетаются как с джинсами, так и с классическими брюками. Для более женственных образов дизайнеры предлагают слингбэки с открытой пяткой и тонким ремешком. Такие пары делают силуэт легче и хорошо смотрятся с платьями, юбками и костюмами.

В коллекциях также встречаются мюли, туфли-лодочки, модели с ремешком в стиле Мэри Джейн, вьетнамки и обувь на небольшом устойчивом каблуке. Многие бренды дополнили их завязками вокруг щиколотки, которые делают силуэт еще более изящным.

Плотное или ажурное плетение: какое выбрать

Единого варианта плетения в летом 2026 года нет. Дизайнеры предлагают как плотные переплетения, почти полностью закрывающие стопу, так и более воздушные конструкции с крупными промежутками.

Плотное плетение выглядит сдержанно и напоминает классическую кожаную обувь, поэтому его проще интегрировать в деловой гардероб. Более свободное переплетение делает обувь легче визуально и обеспечивает дополнительную вентиляцию в жаркую погоду.

Именно такие модели чаще всего выбирают для повседневных летних образов. Отдельного внимания заслуживают варианты с декоративными узорами и арабесками. Подобные детали делают обувь главным акцентом всего комплекта.

Какие материалы считаются самыми актуальными

Плетеная обувь давно перестала ограничиваться одной рафией. В сезоне весна-лето 2026 дизайнеры работают с самыми разными материалами. Самыми востребованными остаются натуральная кожа и ее современные альтернативы. Модели выглядят элегантно и подходят как для города, так и для вечерних выходов.

Рафия сохраняет свои позиции благодаря легкости и характерной летней эстетике. Она особенно органично смотрится в расслабленных образах. Не менее актуальны хлопковая и смесовая пряжа. Такая обувь отличается небольшим весом и хорошо пропускает воздух, поэтому подходит для жаркой погоды.

Еще один заметный тренд — полупрозрачный желейный пластик. Подобные модели выглядят необычно, не боятся влаги и могут стать частью отпускного гардероба.

С чем носить плетеную обувь

Одно из главных достоинств этого тренда заключается в его универсальности. Плетеная обувь одинаково органично смотрится в отпускных и городских комплектах.

Балетки и лоферы легко сочетаются с прямыми джинсами, льняными брюками, широкими костюмными моделями и бермудами. Простая белая футболка, хлопковая рубашка или жилет становятся удачной основой, а выразительная фактура обуви завершает образ.

Не менее удачно пары выглядят с платьями и юбками. Особенно гармонично плетение сочетается с натуральными тканями: льном, хлопком и тонким трикотажем. Благодаря этому силуэт остается легким и не выглядит перегруженным.

Для более нарядных комплектов подойдут мюли, лодочки или слингбэки на небольшом каблуке. Их можно носить с платьями-комбинациями, длинными юбками или лаконичными костюмами.

Если хочется поддержать настроение образа, обувь можно дополнить плетеной сумкой или соломенной шляпой. Однако полностью повторять фактуру во всех аксессуарах необязательно, одной выразительной детали вполне достаточно.

Плетеная обувь уверенно вышла за пределы отпускного гардероба и заняла место среди главных покупок лета 2026. Она сочетает комфорт, интересную фактуру и универсальность, поэтому легко вписывается как в повседневные, так и в более элегантные образы. Если хочется обновить сезонный гардероб одной актуальной парой, к плетеным моделям определенно стоит присмотреться.