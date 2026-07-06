Топ-8 термотушей для ресниц

Не смазывается от жары, не течёт от дождя и легко смывается без специальных средств. Всё это про термотушь: её формула создана с расчётом на удобство в повседневной жизни. Протестировали и отобрали 8 экземпляров разных брендов!

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Термотушь «Спортивная», RBG

Тушь для занятий спортом и максимально активного образа жизни. Формула разработана с учётом фактора тренировок, поэтому средство не осыпается и удерживает завиток на ресницах до конца дня. Щёточка силиконовая и удобная в работе: одновременно качественно разделяет, подкручивает и придаёт ресницам объём.

Тушь Holi Pop Chubby Cara, Holika Holika

Компактная тушь с проворной щёточкой, которая помогает прокрасить каждую ресницу и не наставить пятен. Для эффекта дополнительного объёма в формулу добавили целлюлозные волокна, для защиты — D‑пантенол и биотин. За макияж можно не переживать: тушь не осыпается в течение дня, а перед сном легко смывается тёплой водой.

Удлиняющая термотушь для ресниц, Monolove

Находка в винном оттенке, которая красиво выделяет цвет глаз. Кареглазые заметят золотистый перелив на радужке, зеленоглазые обратят внимание, что взгляд начал искриться, а голубоглазки оценят, как подчёркивается ледяной полутон. Благодаря силиконовой щёточке тушью несложно прокрасить даже короткие ресницы в уголках, она не ложится комочками и не даёт эффекта «паучьих лапок». Смыть можно тёплой водой.

Термотушь для ресниц с эффектом удлинения, Consly

Тушь в классическом чёрном оттенке и с термостойкой формулой. Щёточка силиконовая, но ворсинки на ней разного размера, чтобы получилось наслоить средство аккуратно и обеспечить видимый эффект удлинения. Лучше всего сработает, если прокрашивать ресницы зигзагообразными движениями от корней, прикладывая немного давления: эта техника позволяет правильно распределить тушь и не испачкать веко. Если оказия и случится, то пятно убрать просто: возьмите чистую щёточку для бровей и проведите ей пару раз по месту неудачи.

Тушь для ресниц Palpebral, SVR

Подойдёт тем, кто носит линзы или может похвастаться чувствительными глазами, которые реагируют почти на любую косметику. Формула аптечная: её обогатили гиалуроновой кислотой и маслом жожоба, чтобы тушь давала не только визуально красивые реснички, но и защищала глаза от агрессивного воздействия окружающей среды. Ворсинки у щёточки тонкие, помогающие дать максимально естественный результат.

Термотушь с эффектом объёма и длины Feerique, Vivienne Sabó

Глубокий бургунди, немного отливающий сливовым, выглядит на глазах тёмным, но при этом деликатно подсвечивает зеленоватые оттенки на радужке. Тушь придаёт ресницам объём, который можно назвать драматичным, особенно при нанесении в несколько слоёв. И всё же она легко смывается «чулочками» в тёплой воде: надо только хорошо размочить, а потом мягким движением стянуть средство с ресниц. Никакой грязи!

Тушь для детальной проработки объёма, Arive Makeup

Главная особенность туши — ворсинки щётки, которые сделаны из щетины, в то время как обычно термотуши дополняют классическими силиконовыми. Это имеет значение: щетинистые щёточки дают больше объёма, а эта ещё и может проработать труднодоступные уголки, чтобы каждая ресничка была прокрашена и оказалась на своём месте. Средство не осыпается и не течёт.

Термостойкая тушь Tubing Stay In Place Volume, Catrice

И в пир, и в мир: эта тушь может дать и эффект из разряда «я родилась с такими ресничками», и максимальную драму. Единственное, в последнем случае не удастся дополнить сцену слезами — форма продукта такова, что плач и трение тушь не размажут и не сотрут. Никаких кругов под глазами и осыпающихся кусочков!