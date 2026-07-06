Косы от затылка и полухвосты: как сделать самые модные прически лета 2026

Эти варианты хороши тем, что не требуют идеальной чистоты волос: на второй или третий день после мытья они смотрятся даже выигрышнее. А делаются буквально за 15 минут. Рассказываем, как их повторить.

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Высокая влажность и активное солнце делают любую сложную прическу бессмысленной: она потеряет форму уже через пару часов. Поэтому в жару лучше выбирать укладки, сделанные с нарочитой небрежностью, — это не только удобно, но и самая актуальная тенденция лета 2026.

Полухвост

Главное преимущество этой прически — универсальность: полухвост одинаково хорош на длинных волосах, каре и даже на коротких стрижках с удлиненными прядями. Он открывает лицо и подчеркивает скулы, но при этом оставляет достаточно распущенных локонов, чтобы образ не казался слишком строгим.

Как сделать: если волосы чистые, то чтобы с ними было легче работать, используйте текстурирующий спрей или спрей с морской солью. Разделите локоны на две горизонтальные зоны. Верхняя должна начинаться чуть выше висков, чтобы захватить теменную зону. Слегка начешите ее и соберите любой заколкой или резинкой в районе затылка или выше.

В 2026 году актуальны разные варианты полухвоста.

Объемный: вместо того чтобы просто зачесывать верхнюю часть назад, сделайте заметный начес или небольшой «пучок» на макушке, оставляя нижнюю часть волос распущенной. Это визуально сделает лицо более вытянутым.

вместо того чтобы просто зачесывать верхнюю часть назад, сделайте заметный начес или небольшой «пучок» на макушке, оставляя нижнюю часть волос распущенной. Это визуально сделает лицо более вытянутым. Романтичный: собрав полухвост, концы оставшихся локонов подкрутите плойкой в легкие волны.

собрав полухвост, концы оставшихся локонов подкрутите плойкой в легкие волны. Гладкий: если вам нужен более строгий образ, соберите полухвост, используя для верхней части пенку или гель, которые уберут ненужную пушистость, а оставшиеся волосы оставьте прямыми — можно вытянуть их утюжком, если позволяет время.

Кстати, если у вас есть челка, обязательно уложите ее привычным способом, не убирая назад, — это добавит индивидуальности.

Коса от затылка

Помните классический «колосок»? Это не он. Разница заключается в том, что коса от затылка подразумевает легкую небрежность и дополнительный объем на макушке, а не затянутые пряди. Она отлично подойдет для образов в стиле бохо или просто расслабленных аутфитов.

Как сделать: тут тоже не обойтись без текстурирующего спрея: используйте его на всю длину, чтобы коса дольше держала форму. Слегка начешите локоны у корней по всей поверхности головы. Собирать плетение начинайте в зоне затылка, но не натягивайте пряди — у лица должен сохраниться объем. Несколько прядей можно «выпустить», чтобы они его обрамляли. Лучше всего для такой прически подходит классическая французская коса (или «рыбий хвост»). В процессе пряди можно немного вытягивать, чтобы добавить объем по длине. Закрепите прозрачной резинкой и сбрызните лаком сильной фиксации.

Текстурный пучок

Хаотичные пряди и легкая небрежность лишь украсят такую укладку, поэтому она идеальна, если приходится собираться на бегу.

Как сделать: нанесите сухой шампунь на корни и длину, начешите пряди у корней для объема. Затем соберите высокий хвост резинкой-спиралькой, а в последний оборот вытянете волосы не до конца, оставив петлю, концы должны остаться спереди. Получившуюся петлю слегка растяните пальцами в разные стороны, чтобы она не выглядела слишком тугой. Торчащие концы хвоста оберните вокруг основания пучка и спрячьте под резинку. Не заправляйте их идеально — пусть торчат в разные стороны. В конце слегка вытяните несколько прядей по бокам головы и на макушке, чтобы подчеркнуть небрежность. Зафиксируйте лаком.

Косы из хвоста

Самый практичный вариант: волосы не лезут в лицо, прическа выглядит эффектно и стильно, а делается за считанные минуты. Такой вариант подойдет и для прогулки, и для офиса.

Как сделать: собираем волосы в хвост на затылке, а затем заплетаем его в несколько косичек. После плетения обязательно слегка вытянуть пряди пальцами, чтобы косы выглядели объемнее, можно вплести в них шелковые ленты. Чем больше косичек в хвосте, тем праздничнее выглядит прическа, но можно обойтись и двумя.

Ободок из косы

Стильный и удобный вариант, который будет уместен даже для торжественного случая. С одной стороны, такая коса убирает пряди спереди, открывая лицо, с другой — основная масса волос остается распущенной, что добавляет женственности. Свободные локоны можно оставить прямыми или завить крупными волнами — для праздничной укладки.

Как сделать: слегка начешите волосы у корней, отделите у одного из висков прядь шириной 3-5 см, разделите ее на 3 части и начните плести французскую косу вдоль линии роста волос: боковые пряди кладутся в середину из отделенной пряди, а новые тонкие — подхватываются из оставшейся массы волос со стороны затылка. Плетение заканчивается чуть ниже второго виска, где его нужно закрепить декоративной заколкой или незаметной резинкой (и спрятать под волосами). Слегка вытяните пряди, чтобы коса получилась объемнее и небрежнее, зафиксируйте лаком.

Как продлить «жизнь» прическам в жару

Откажитесь от классических резинок, вместо них используйте прозрачные резиновые: они меньше травмируют волосы, держатся весь день и незаметны.

Сухой шампунь — отличный инструмент для стайлинга. Он не только впитает лишний себум у корней, но и надолго сохранит объем.

Используйте аксессуары. Лето 2026 года — это время шелковых платков и лент. Их можно вплести в косу, оставив концы развеваться на ветру, или обернуть вокруг основания полухвоста поверх резинки.

Какую бы прическу вы ни выбрали, не стремитесь сделать ее идеальной: этим летом акцент делается на текстуру и легкость. Поэтому «расслабленные» укладки не только сэкономят вам время, но и сделают образ динамичным и модным.