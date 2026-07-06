Дизайнер дал совет, как войти в рабочий ритм с помощью одежды

Дизайнер и основательница одноименного бренда высокой моды Олеся Алевтини (Alevtini) раскрыла россиянам способы войти в рабочий ритм с помощью одежды. Ее комментарий приводит Life.ru.

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По мнению эксперта, понедельник лучше начинать не с расслабленных и спортивных образов, а со строгих и собранных.

«Чем строже вы выглядите в понедельник, тем проще проходят переговоры, встречи и даже просто утренний кофе с коллегами. Потому что вы уже внутри режима, а не на границе», — объяснила она.

Так, Алевтини посоветовала для первого дня в офисе надеть рубашку с воротником-стойкой, которую можно сочетать с платьем, базовой футболкой или майкой под пиджак. При этом последнее должно иметь строгую линию плеча.

Образ, по словам дизайнера, необходимо завершить закрытой обувью, например, оксфордами, дерби или ботильонами.

В то же время, как отмечает специалист, большую роль в настрое на рабочую неделю играет цветовая гамма. Костюму классического черного цвета можно найти замену в виде шоколадного или темно-синего оттенков.

В мае стилист Анна Тарасова назвала недопустимую для офиса одежду в жару.