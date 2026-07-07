«Обувь для контрацепции». Сандалии мужчины вызвали ажиотаж в соцсетях

Пользователь с никнеймом @ricochetshawn запечатлел сандалии посетителя кафе, и их описали в сети фразой «обувь для контрацепции». Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

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На размещенных кадрах мужчина предстал у кассы, делая заказ. Он позировал в коричневых шортах выше колена и указанной обуви на плоской подошве и с кожаными шнурами, которые проходили между большим и вторым пальцами на ногах и обвивали щиколотку.

Ролик набрал 4,2 миллиона просмотров. «Надел свои библейские вездеходы», «Иерусалим 3000-х годов», «Заказывает салат "Цезарь", сто процентов», «На обратном пути на Олимп», «Пожалуйста, скажите мне, что этот человек проиграл пари», «Обувь для контрацепции», — пошутили зрители в комментариях.

В июне наряд мужа вызвал отвращение у беременной жены Брит (фамилия неизвестна) и разозлил пользователей сети.