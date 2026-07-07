Кейт Миддлтон показала фото в мини-шортах. Пост появился на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

44-летняя знаменитость снялась после похода в горы в рамках благотворительного спортивного вызова National Three Peaks Challenge. Она предстала перед камерой в спортивных красных мини-шортах, черной футболке и бейсболке и коричневых ботинках.

© Lenta.ru

«В это же время на прошлой неделе завершилась National Three Peaks Challenge. Огромное спасибо всем, кто поддержал благотворительную организацию по борьбе с раком The Royal Marsden Cancer Charity», — указала в подписи Миддлтон.

Ранее в июле единственная дочь королевы Елизаветы II и младшая сестра короля Карла III принцесса Анна вышла в свет в наряде 42-летней давности.