Американская актриса Сидни Суини стала героиней рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Syrn. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда «Эйфории» позировала в различном белье марки, в том числе в кружевном комплекте в сочетании с шелковым халатом. Кроме того, она снялась в белом корсете и чулках из ассортимента Syrn.

© Lenta.ru

В июне Сидни Суини в броском наряде засняли на свидании с миллиардером Скутером Брауном. Она предстала перед камерами в черном приталенном мини-платье с глубоким декольте.

Известно, что Суини и Браун начали встречаться в сентябре 2025 года после знакомства на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес в Венеции, Италия. В апреле текущего года Браун официально подтвердил их отношения, опубликовав совместное фото в соцсетях.