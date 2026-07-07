Мадонна вышла на публику в корсете и кружевной комбинации

Певица Мадонна показала фигуру в корсете и комбинации. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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67-летняя Мадонна появилась на вечеринке в закрытом клубе в Лондоне с сыном Рокко Ричи и дочерью Лурдес Леон. Их также сопровождал 30-летний возлюбленный артистки Аким Моррис. Певица выбрала для выхода на публику черный кожаный корсет, мини-комбинацию с кружевом, колготки в сетку, сапоги на каблуках, перчатки и солнцезащитные очки. Поп-исполнительница дополнила образ серьгами-кольцами, ожерельем и сумкой. Она уложила волосы в локоны и сделала макияж.

Газета.Ru

© Газета.Ru

В июне Мадонна стала героиней нового выпуска итальянского журнала Vogue в рамках продвижения альбома «Confessions II». На обложке певица предстала в телесном боди, под которое был надет лонгслив. Поп-исполнительница добавила к образу корсет, колготки в сетку, наколенники и золотые туфли на каблуках. Артистка позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой. Автором съемки выступил фотограф Рафаэль Паваротти.