«Отрезала шторы у бабки». Ксению Собчак раскритиковали за необычный наряд

Телезвезда посетила оперу. Для выхода в свет Ксения выбрала наряд, который многие ее поклонники не оценили.

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44-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак известна своей любовью к моде. Она обожает смелые эксперименты и часто сочетает вещи, которые кажутся несовместимыми. И обычно поклонники хвалят звезду за тонкий вкус и чувство стиля. Однако даже у нее случаются промахи.

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Как раз накануне Ксению раскритиковали за необычный образ. Журналистка посетила оперу в свободной полосатой рубашке и длинной полупрозрачной юбке из кружева. Она дополнила наряд сумочкой, очками и серыми сапогами с цветочным принтом. Собчак вышла в свет не одна — компанию ей составил супруг, режиссер Константин Богомолов, а также певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным.

В Сети наряд звезды вызвал бурные обсуждения. Часть публики высоко оценила смелость Ксении, но критиков в этот раз оказалось очень много. Подписчики посчитали, что вещи совершенно не подходят друг другу, а сам образ выглядит устаревшим. «По стилю неоднозначно. Все по отдельности хорошо, но вместе некрасиво, на мой взгляд», «Странное сочетание в одежде», «У стилиста выходной», «Опять у бабки шторы на юбку отрезала», — пишут фолловеры Собчак.