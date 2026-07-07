Шарлиз Терон порадовала фанатов фото топлес

Голливудская актриса Шарлиз Терон снялась топлес. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Шарлиз Терон показала, как готовилась к премьере фильма «Одиссея» в Лондоне. На одном из кадров актриса позировала без бюстгальтера, прикрыв грудь руками. Артистка надела только длинные блестящие серьги и низ. Знаменитость предстала с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

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В марте папарацци подловили Шарлиз Терон во время весенних каникул на Гавайях с дочерьми Джексон и Август. Актриса была запечатлена в ярко-желтом бикини, состоящем из лифа без бретелей со сборками спереди и плавок. Артистка также надела черные солнцезащитные очки. Знаменитость появилась на публике с распущенными волосами и без макияжа.

В мае Терон выложила фото, на котором позировала вместе с дочерьми Джексон и Августой на яхте. Артистка была запечатлена в черной футболке, мини-юбке с принтом и солнцезащитных очках. Девочки были одеты в купальники.