Дженнифер Лопес снялась в платье с глубоким декольте

Актриса и певица Дженнифер Лопес в оголяющем грудь платье вышла в свет в Париже. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

56-летняя Дженнифер Лопес появилась в ресторане Siena на вечеринке Chopard, которая прошла в рамках Недели моды. Актриса была запечатлена в белом облегающем платье-миди с глубоким декольте, украшенном пером. Артистка добавила к наряду прозрачные туфли на каблуках, клатч, ожерелье и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с бордовой помадой.

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В июне Лопес выложила фото в нежно-розовой короткой комбинации с кружевом, которую дополнила халатом в тон. Певица снялась с собранными в небрежный пучок волосами. Артистка сидела с чашкой чая рядом с ванной.

Позже Дженнифер Лопес и ее младшая сестра Линда Лопес были замечены на выходе из отеля в Париже, куда приехали на Неделю моды. Актриса вышла на публику в черном топе с глубоким декольте, который дополнила бархатной макси-юбкой, поясом, клатчем и босоножками на каблуках. Певица также надела браслет с бриллиантами The Back Vault x David Webb, стоимость которого составляет $50 тысяч.