Полина Гагарина предстала в крошечном бикини

Певица Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в купальнике. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Полина Гагарина предстала перед камерой в крошечном разноцветном бикини. Певица позировала с распущенными волосами и без косметики на фоне водоема и горы.

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В июне Гагарина появилась на публике в черном обтягивающем платье, низ которого был украшен бахромой. Певица добавила к наряду кожаный пояс в тон, туфли на каблуках и браслет. Знаменитости сделали макияж и уложили волосы в локоны.

До этого Гагарина опубликовала в соцсети фотографию с неизвестным мужчиной.

На снимке артистка находится лицом к зрителям и обнимает его за шею. Темноволосый мужчина в черном классическом костюме стоит спиной к камере. Одну руку он держит в кармане брюк, а другой обнимает исполнительницу за талию. Его лица не видно.

Фотографию Гагарина прокомментировала словами: «Моя любовь». Некоторым подписчикам мужчина на фото показался похожим на певца Сергея Лазарева, и они предположили, что таким образом певица анонсирует их новую песню. Позже это предположение подтвердилось.