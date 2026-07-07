Голливудская актриса Зендая появилась на публике в платье с имитацией груди. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Зендая посетила премьеру фильма «Одиссея», в котором сыграла одну из главных ролей. Мероприятие состоялось 6 июля в Лондоне. Актриса позировала на красной дорожке в белом макси-платье Schiaparelli с имитацией груди и жемчужной юбкой, украшенном бахромой. Артистка добавила к образу туфли на каблуках, серьги и колье. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с серебристыми тенями, розовыми румянами и блеском.

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На премьере также появились Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон и другие звезды.

Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной. Фильм стартует в мировом прокате 17 июля.