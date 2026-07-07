Шарлиз Терон пришла на вечеринку в бархатном платье с разрезом до бедра

Голливудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала фигуру в платье с экстремальным разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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6 июля Шарлиз Терон посетила вечеринку после премьеры фильма «Одиссея» в Лондоне. Актриса присоединилась к коллегам Тому Холланду, Зендаи и Мэтту Дэймону. Артистка выбрала для закрытого мероприятия красное бархатное макси-платье с разрезом до бедра и черные босоножки на каблуках. Она дополнила наряд кожаными объемными перчатками и серьгами с бриллиантами.

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Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной. Картина стартует в мировом прокате 17 июля.

Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.