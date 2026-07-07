Стало известно, как теперь женщины относятся к мужчинам в сандалиях

В России женщины стали терпимее относиться к мужчинам в сандалиях, они все реже оценивают этот вид обуви отдельно от внешности человека и стиля в целом. Об этом «Газете.Ru» рассказал бренд Ralf Ringer.

© Газета.Ru

«Самым популярным стал ответ "зависит от сандалий" — его выбрали 25% респонденток. Еще 24% заявили, что привлекательность образа зависит прежде всего от самого мужчины. Вариант "скорее нет" выбрал 21% участниц, категоричный ответ "нет" — 13%. Ответ "да" также набрал 13%, а "скорее да" — 9%», — заявили аналитики.

Они отметили, что современные модели обуви перестали вызывать ассоциации, из-за которых мужские сандалии долгое время считались спорной частью гардероба.

«Привлекательность мужчины не исчезает из-за того, что он надел сандалии. Если мужчина красив, ухожен, уверен в себе и умеет собирать цельный образ, то и в сандалиях он останется привлекательным. При этом многое зависит от самой обуви. Современная, аккуратная и уместная модель не портит образ, а дополняет его. Мы видим заметную смену отношения: женщины больше не выносят мужчине модный приговор только по одному предмету гардероба», — отметил маркетолог бренда Алексей Соколовский.

Он считает, что изменение восприятия связано в том числе с развитием мужской летней моды. Производители стали предлагать более лаконичные и универсальные модели, которые сочетаются не только с пляжной одеждой, но и с брюками, джинсами и повседневными городскими комплектами.