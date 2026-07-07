Оригинальные идеи для свадеб по последним трендам

8 июля в Национальном центре «Россия» стартует III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». «Вечерняя Москва» пообщалась с основателем ивент-агентства Екатериной Акимовой и узнала о современных свадебных тенденциях.

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Главный тренд 2026 года — отказ от шаблонов в пользу персонализации. Свадьба перестает быть просто красивой картинкой и становится отражением любовной истории пары.

Все больше молодоженов выбирают камерный формат торжества. Приглашают до 30 самых близких гостей. И это вовсе не попытка сэкономить, а желание создать теплую, доверительную атмосферу.

В Год единства народов России заметен большой запрос на национальный колорит. Пары вспоминают свадебные обряды, с помощью которых чувствуют связь со своими корнями. Сейчас мы работаем над несколькими свадьбами в формате этнофестивалей.

Что касается образов, то невесты все чаще отказываются от классических фасонов. Экспериментируют также с цветом платья, выбирая оттенок шампанского, оливковый и даже готические мотивы. Еще в моде необычные аксессуары. Например, у одного из женихов вместо привычной бутоньерки была очень стильная брошь.

Растет спрос на нестандартные развлечения. Молодожены нанимают тарологов, художников для быстрых скетчей, заказывают парфюмерные бары. Банкет тоже становится частью шоу, например, в виде интерактивных станций с авторской кухней.

Но абсолютно точно ушла эпоха погони за помпезным декором. В моде благородные материалы, продуманный свет, сдержанная цветовая гамма. Важен и комфорт гостей.

В итоге главная задача современного организатора свадебных торжеств — не просто поставить галочки в плане, а услышать пару и создать для них тот самый уникальный, душевный праздник, о котором они мечтали.

Счастливого плавания

Популярны свадьбы у воды и на воде. Например, шатер ставят около озера. Или же регистрацию и празднование проводят на самом кораблике. Также заключить брак можно в Москвариуме на ВДНХ.

Подарок со смыслом

Красивое цветочное оформление — атрибут многих свадеб. Но существует традиция, когда гости дарят невесте по одному цветку, на их взгляд более всего подходящему девушке, а потом молодожены их высушивают. Позже из сухоцветов создается единая композиция, которая символизирует именно эту пару.

Бохо-шик

В моде сейчас гармоничное сочетание винтажной эстетики и этнических мотивов. В декоре используются натуральные ткани — лен или кружево. Само торжество проходит на природе. Невеста выбирает легкий образ — свадебное платье из натуральных тканей, украшенных вышивкой и бахромой.

Славянский стиль

На свадьбе в славянском стиле невеста выходит к гостям в сарафане, а жених — в рубахе с вышивкой. Прическу суженой обычно украшает кокошник или венок. Вслед им подают огромный каравай, а под ногами расстилают рушник (полотно с орнаментом). Музыканты играют на гуслях и балалайке, пока гости заняты народными забавами.

Брось кубик на удачу

Молодожены все чаще отказываются от устаревших конкурсов. В моде викторины, которые помогут лучше узнать жениха с невестой. Некоторые пары играют на церемонии в DnD — настольную игру в жанре фэнтези. Вместо того чтобы кусать каравай, жених и невеста бросают кубик.

И в поход сходили

Свадьбу можно провести и в кемпинге. Вместо ресторана и костюмов — палатки, костер и свежий воздух. Такой формат требует хорошей подготовки, но запомнится церемония надолго. Молодожены, а также гости выбирают красивую, но удобную одежду. Продукты привозят и еду готовят на месте на гриле. Фотосессию можно провести в лесной чаще или у костра.

Как в 1990-е

Некоторые идут «от обратного» и устраивают свадьбу в стиле 1990-х, гиперболизируя торжество и превращая его в пародию. Китчевые наряды и декор (как же без куклы в свадебном платье на капоте автомобиля), ретро-музыка, нелепые конкурсы, бестактный и шумный тамада.

Прямая речь

Анастасия Звягина, заместитель директора Национального центра «Россия»:

«Всероссийский свадебный фестиваль с каждым годом становится масштабнее. Ив этот раз у нас особенное событие: в Национальном центре "Россия" впервые скажут друг другу "Да!" интернациональные и зарубежные пары. Наш праздник выходит на международный уровень, а это значит, что настоящая любовь действительно объединяет не только семьи, но и целые страны. Для нас большая честь, что именно у нас соединятся сердца тех, кто готов связать свою судьбу, независимо оттого, из каких регионов и стран они приехали. Мы рады стать частью этой красивой истории и подарить нашим гостям праздник, который запомнится на всю жизнь».

Чек-лист

При планировании свадьбы нужно учесть множество деталей. «Вечерняя Москва» сделала расчет праздника на 30 человек.

Услуги опытного ведущего обойдутся в среднем 70 тысяч рублей. А если понадобится диджей, то это как минимум плюс еще 20 тысяч.

Банкетных залов в столице много и на любой вкус. К примеру, можно выбрать один из ресторанов у метро «Парк культуры» вместимостью от 15 до 60 человек. Стоимость — пять тысяч рублей за одного гостя. Кухня на выбор — европейская или кавказская.

Стоимость свадебного торта в среднем составляет от трех до четырех тысяч рублей за килограмм. Таким образом, десерт на 30 гостей обойдется примерно в 20-30 тысяч рублей.

Цены на рынке фотографов варьируются от 5 до 10 тысяч рублей за час. Поэтому общая сумма за весь праздник обычно составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

Стоимость свадебного платья зависит от его сегмента: бюджетный — от 20 тысяч рублей, средний — от 80 тысяч либо же премиум уже от 200 тысяч рублей. Можно выбрать индивидуальный пошив. Наряд создают по индивидуальным меркам — такое удовольствие обойдется минимум в 100 тысяч рублей. Если же хочется сэкономить, то можно взять платье в аренду. Прокат наряда стоит в среднем от семи тысяч рублей. Классический костюм для жениха обойдется в сумму от 15 тысяч рублей.

Словом, минимальная стоимость свадьбы на 30 гостей составит 450 тысяч рублей. Важно понимать, что это лишь часть расходов. Еще нужно учитывать флористику, логистику и другие нюансы.

Как шли под венец наши предки

Русское свадебное убранство 19 века зависело от сословия и губернии. «Вечерняя Москва» решила вспомнить традиционные элементы образа, который на торжестве носили наши предки.

Невеста

Епанечка

В северных губерниях поверх рубахи надевали накидку с рукавами или на лямках. Она называется епанечкой.

Головной убор

После венчания девушке расплетали девичью косу, после чего делали две «бабьих». Прическу закрывали головным убором, который называется повойник.

Понева

В южных губерниях России невесты надевали поневу — традиционную женскую поясную одежду.

Обувь

Невеста выбирала нарядную обувь. Обычно это были открытые туфли из грубой кожи на небольшом каблуке. Иногда их украшали пуговицами или вышивкой.

Жених

Пояс

Узким шерстяным поясом подвязывали одежду. Он считался символом мужской силы.

Верхняя одежда

Кафтан шили из фабричного сукна или льна. Его могли украшать вышивкой, тесьмой, кружевом, позументом.

Головной убор

Жених надевал цилиндрическую шапку с плоским верхом. Также был распространен кожаный козырек.

Косоворотка

Жених надевал рубаху или косоворотку. В зависимости от региона на кофте могли вышивать узоры.