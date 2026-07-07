Звезда «Очень странных дел» выложила фото в полупрозрачном платье

Звезда сериала «Очень странные дела» и актриса Милли Бобби Браун снялась в платье с вырезами. Она поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Милли Бобби Браун вышла на публику в полупрозрачном желто-зеленом макси-платье с вырезами на талии, которое дополнила блестящей сумкой на плечо, серьгами и мюлями на каблуках. Актриса собрала волосы в хвост с прядями у лица и сделала макияж с темной матовой помадой.

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В июне Браун снялась в голубом корсетном платье с глубоким декольте, которое дополнила золотым кольцом и ожерельем. Актриса была запечатлена с собранными в небрежную косу волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.

До этого она организовала вечеринку в честь своего дня рождения. Для закрытого мероприятия актриса выбрала нежно-розовый корсет, белые короткие шорты с воланами, чулки и атласные туфли на каблуках. Артистка добавила к образу чокер с жемчугом, серьги, браслет и кольцо. Звезда «Очень странных дел» позировала с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черной подводкой, румянами и помадой.