«Выглядит ужасно». В Сети обсудили внешность Адель на новых фото

В сети обсудили неузнаваемую внешность британской певицы Адель на новых фото. Материал приводит Daily Mail.

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38-летнюю знаменитость запечатлели на Гран-при Великобритании. Она надела черные брюки и футболку с принтом, посвященным чемпиону мира 2025 года Ландо Норрису и его команде McLaren. Также звезда распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками с коричневыми линзами и ожерельем со словом Mummy («Мама»).

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Читатели издания высказались о кадрах в комментариях, выразив обеспокоенность. «Выглядит неважно, кажется больной», «Выглядит ужасно. Что она вообще сделала со своим лицом?», «Если бы не было указано, я бы ее не узнала», «Оземпиковое лицо», «Совсем на себя не похожа», «Адель, которая не похожа на Адель!» — отметили юзеры.

Ранее в июле внешность звезды «Друзей», американского актера Мэтта Леблана на новых фото папарацци вызвала споры в сети.