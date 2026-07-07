Девять увлажняющих и питательных кремов для ног

В сезон босоножек и долгих прогулок разговоры только об одном: как сделать так, чтобы ноги выглядели хорошо и не болели — от жары или большой нагрузки. Собрали 9 средств, которые расслабляют мышцы, снимают спазмы и увлажняют.

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Ламеллярная крем‑маска для ног, Ilona Lunden

Охлаждающая и тонизирующая маска с троксерутином и экстрактом конского каштана — активами, которые улучшают лимфодренаж и не дают жидкости застояться в проблемных зонах. Дуэт укрепляет стенки сосудов и способствует микроциркуляции как крови, так и лимфы. Средство снимает отёчность и заметно расслабляет, особенно если следовать инструкции и полежать с приподнятыми ногами около получаса, пока маска впитывается.

Бальзам для ног, Londontown

Густой крем‑бальзам без яркого аромата, который профилактирует появление трещинок на стопах. Наносить его нужно при первых признаках обострения состояния: заметили шелушения или дискомфорт — время сделать небольшой массаж и нанести крем. В составе ультрапитательные масла, так что сухость и раздражения пройдут.

Восстанавливающий крем для ног Recovery Balm, Geltek

Если пятки потрескались от долгих прогулок, ищите средство с ланолином в составе. В этом креме его дополняют церамиды, которые укрепляют защитный барьер кожи, увлажняющая мочевина и комплекс масел в сочетании с пантенолом. Вопрос аромата от ног тоже под контролем: климбазол работает на противогрибковое действие, пока фарнезол даёт дезодорирующий эффект.

Крем для ног, Л’Окситан

Средство с плотным сладковатым ароматом масла ши, которое славится своими питательными и восстанавливающими свойствами. Крем быстро впитывается и не оставляет никаких следов, кроме ощущения расслабления и комфорта. На коже не чувствуется жирной плёнки.

Универсальный питательный крем для ног Skin Food, Weleda

И экстренная помощь, и уверенное питательное средство на каждый день. У крема довольно плотная, насыщенная текстура из‑за богатой формулы: экстракт фиалки трёхцветной создаёт защитный слой на поверхности кожи, экстракт ромашки лекарственной успокаивает, миндальное масло деликатно питает, а аргинин сразу увлажняет и смягчает. Можно использовать не только на пятках: средство успешно работает с огрубевшими участками в зонах локтей, шеи и коленей.

Охлаждающий гель для ног, Eden

Мягкий холодок и лёгкость во флаконе. Гель с жидкой текстурой, которая быстро впитывается и даёт чувство расслабления почти сразу же после нанесения. За эффект отвечает комбо диосмина, экстракта пиявки, конского каштана и ментола. Понравится тем, кто много гуляет или устаёт на стоячей работе без возможности размяться.

Увлажняющий крем для ног с мочевиной, Vois

Пока кто‑то смеётся над словом «мочевина», продвинутые бьюти‑любители знают, что этот ингредиент способен увлажнить кожу так, как никакой другой. Вместе с аллантоином они размягчают уже огрубевшие участки кожи, дают достаточно влаги и питания. Этот крем можно наносить и стандартным способом, то есть просто давать ему впитаться после душа, и как маску под хлопковые носочки на ночь.

Смягчающий крем для ног Uramax, Librederm

Здесь концентрация мочевины выше, чем в предыдущем случае, поэтому актив начинает работать не только как увлажняющий ингредиент, но и как кератолитик. То есть крем отшелушивает всё ненужное, при этом не подсушивает и не делает кожу чувствительнее, чем прежде. Для максимального результата лучше сначала обработать ноги пемзой, потом нанести средство и закрыть его носочками.

Смягчающий крем для ног, Laba

Тут и отшелушивающая молочная кислота, и уже известная вам мочевина, и масло кокоса для питания, и пантенол, без которого летом не обойтись. С первого использования крем делает кожу мягче и ровнее, а если не забывать пользоваться им регулярно, то можно заметить накопительный эффект и насладиться долгим чувством лёгкости в стопах. Кстати, в этом залог успеха — стараться поддерживать результат регулярной рутиной даже в таких мелочах, потому что они и создают глобальный комфорт повседневности.