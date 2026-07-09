Женщины больше не хотят нравиться мужчинам

Десятилетиями индустрия моды исходила из простой идеи: женщина должна одеваться так, чтобы нравиться мужчине. Но сегодня это правило все чаще дает сбой. Вместо сексуальных вещей девушки выбирают комфортную одежду, которая помогает чувствовать себя уверенно и вызывает восхищение прежде всего у других женщин. Так, в моде набирает силу концепция female gaze — «женского взгляда», где на первый план выходят самовыражение и свобода выбора, а не соблазнение мужчин и получение их одобрения. Как в моде происходит тихая феминистская революция, а мужчины перестают диктовать правила привлекательности — разбиралась «Лента.ру».

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Что такое «женский взгляд»

Термин female gaze («женский взгляд») зародился не в моде, а в кинокритике. Впервые о нем заговорили в 1970-х годах, после того как теоретик кино Лора Малви описала концепцию male gaze — «мужского взгляда», при котором женщина часто выступает объектом желания. Проще говоря, в кино женщине отведена роль «услады для глаз», в отличие от героя-мужчины, личность которого, как правило, меняется по ходу фильма.

«Мужчины действуют, а женщины выглядят. Мужчины смотрят на женщин. Женщины смотрят на то, как на них смотрят. Наблюдатель внутри женщины — мужчина, а наблюдаемый — женщина. Таким образом, она превращает себя в объект, а объект видения — в зрелище», — писал Джон Бергер в своей культовой книге «Искусство видеть».

Концепцию «мужского взгляда» в моде описывал и французский дизайнер Кристиан Лубутен, создатель легендарных «лабутенов» — люксовой обуви на каблуке с ярко-красной подошвой. На упреки в том, что его туфли неудобны для женщин, он отвечал просто и честно:

«Суть моей работы заключается не в том, чтобы угодить женщинам, а в том, чтобы угодить мужчинам».

Со временем в ответ на «мужской взгляд» в обществе появилась концепция «женского взгляда». В центре этой идеи — то, как женщина ощущает себя в мире. Она перестает быть украшением или дополнением к главному герою и становится полноценной героиней.

В моде «женский взгляд» означает смещение фокуса с привлекательности на самовыражение. Если раньше женская одежда часто оценивалась через вопрос, нравится ли это мужчинам, то сегодня обычно важнее другое — отражает ли образ характер и ценности своей обладательницы.

Психотерапевт Марьям Аль Ансари и вовсе уверена, что женщины больше не хотят одеваться только ради одобрения мужчин. Это отражается и в соцсетях: например, тренд anti-male gaze («антимужской взгляд») в TikTok набирает миллионы просмотров.

«"Женский взгляд" ценит выразительность, уверенность и индивидуальность. Дело не только в том, чтобы выглядеть хорошенькой. Это умение одеваться так, чтобы чувствовать себя сильной, а не чтобы быть привлекательной», — Марьям Аль Ансари.

Скромность и похоть

Сегодня многие женщины интуитивно следуют принципам «женского взгляда», даже если никогда не слышали этот термин. Речь не столько о конкретных вещах или эстетике, сколько о смене подхода к выбору гардероба. На первый план выходит вопрос не «как я выгляжу в глазах других», а «как я чувствую себя в этом образе».

Часть девушек предпочитает одеваться более сдержанно, чтобы не привлекать к себе непрошеное внимание мужчин. Такую тенденцию заметила британский модельер Дебора Латуш — основательница бренда SABIRAH, который специализируется на «скромной» одежде.

По словам Латуш, все больше женщин покупают закрытую и сдержанную одежду: здесь речь не о том, что женщины должны скрывать свое тело, а о том, что откровенность перестает быть обязательным условием привлекательности.

«Женщины заново присваивают себе право на то, как они себя представляют. В SABIRAH мы стали свидетелями тихой революции. Женщины не хотят, чтобы их низводили до объектов вожделения», — отмечала модельер.

Но «женский взгляд» — это не всегда про скромность и закрытую одежду. Любопытную интерпретацию female gaze предлагает американская модель и актриса Джулия Фокс. Ее образы сложно назвать скромными: прозрачные ткани, экстремальные вырезы и провокационные силуэты давно стали частью ее визуального языка. Однако в интервью Фокс не раз подчеркивала, что одевается прежде всего для себя, а не ради мужского одобрения.

«Мужчинам не нравятся мои наряды. Они так злятся, что я не такая, какой была в фильме «Неограненные алмазы». Я слышу это постоянно, но мне все равно, потому что девушкам-то это нравится», — Джулия Фокс.

В случае Фокс female gaze проявляется не через отказ от сексуальности, а через контроль над собственным образом. Она использует откровенную одежду не для того, чтобы соответствовать чужим ожиданиям, а как инструмент самовыражения и демонстрации независимости. Она признала, что долгое время ее образ был ориентирован на «мужской взгляд», а потом она резко осознала, что больше не хочет этого.

Этот феномен объясняет сербский дизайнер Роксанда Илинчич, проживающая в Лондоне. По ее мнению, при выборе нарядов женщины действительно ориентируются на оценку других женщин, потому что они понимают моду лучше мужчин. Те якобы обращают мало внимания на детали и нюансы в одежде, из-за чего не могут по достоинству оценить многие образы.

«Женщины больше ценят усилия, которые вкладываются в создание образа. Мы глубже понимаем нюансы, детали и мастерство исполнения», — считает она и добавляет, что одеваться для других женщин, которых ты знаешь и любишь, — значит «быть понятой» и «быть увиденной такой, какая ты есть».

Больше, чем ребро Адама

В последнее время к тренду подключились и модные дома, а креативные директора чаще заостряют внимание на женщинах и их роли в обществе. Шведский дизайнер Беате Карлссон подошла к этой идее буквально: свою коллекцию сезона осень-зима-2026 для бренда AVAVAV она назвала The Female Gaze («Женский взгляд»).

Карлссон провела не классический показ, а целый перформанс. В начале шоу модели не ходили по подиуму — вместо этого они выстроились в два ряда по сторонам, создавая небольшой коридор. Гостей дефиле приглашали пройтись по этому коридору: то есть наблюдатель сам становился моделью, а модель — зрителем. Приглашенные должны были испытать на себе, каково быть объектом чьего-то взгляда. Было видно, как многие смущались от такой смены ролей.

«Индустрия моды долгое время была сосредоточена на женской одежде и женщине как потребителе, однако женская точка зрения при этом остается недостаточно представленной», — Беате Карлссон.

Желаемый эффект усиливался с помощью саундтрека. Во время показа в зале звучали фрагменты интервью мужчин-дизайнеров, рассказывающих о своей «женской музе». Пока мужские голоса описывали идеальную женщину, гости были вынуждены идти к своим местам с ощущением того, что на них смотрят десятки женщин-моделей.

Что касается одежды, то в AVAVAV постарались переосмыслить привычную женственность. Не было никаких излишне сексуализированных нарядов, хотя «открытых» образов — с оголенным животом и короткими юбками и шортами — было достаточно. Лейтмотивом шоу был силуэт позвоночника и ребер — такие принты были на футболках, рубашках и свитшотах.

При чем здесь ребра?

В Библии говорится, что первая женщина была создана из ребра мужчины. Из-за этого в культуре часто использовали ребро как символ вторичности женщины, ее зависимости от мужчин. Современные дизайнеры дают этому образу второе значение: теперь женщина не просто ребро Адама, она полноценный позвоночник.

Покровительница female gaze

Говоря о теме «женского взгляда» в современной моде, невозможно обойти стороной работы британского дизайнера Фиби Файло. Журналисты называют ее «покровительницей стиля, ориентированного на женский взгляд» — все потому, что она радикально изменила представление о том, какой должна быть женская одежда.

Файло начала карьеру в модном доме Chloé, а в 2001 году заняла пост креативного директора бренда. Именно там сформировались основные принципы, которые позже станут основой ее дизайнерского языка: широкие брюки, свободные платья, комфортные силуэты и внимание к тому, как женщина чувствует себя в одежде.

В полной мере этот подход раскрылся во время ее работы в Celine — французском модном доме, который она возглавила в 2008 году. Тогда в культуре зарождался новый образ женщины, которая работает, не успевает в должной мере увлекаться модой и предпочитает простые, практичные и удобные вещи. На это и сделала акцент Файло: она предложила новый взгляд на женский гардероб, где на первом месте стояли не тренды и желание произвести впечатление, а потребности его владелицы.

«Мне не важно, во что одета женщина, если это ее собственный выбор. Но я убеждена — сексуализированных образов женщин слишком много, и слишком часто женщины одеваются для чужих глаз, лишая себя тем самым собственной силы», — Фиби Файло.

Модные критики описывали метод работы Файло так: сначала женщина, а потом одежда. На практике это означало конкретные решения — карманы там, где они действительно пригодятся, и каблуки, в которых реально проходить весь день. Более того, иногда модельер и вовсе отказывалась от каблуков и выпускала своих манекенщиц на подиум в слипонах, похожих на Vans, и знаменитых сандалиях Birkenstock.

Файло и для себя выбирала скорее удобство, чем гламур: например, на поклоне после показа осени-зимы 2011 года она появилась в обычной серой водолазке, черных брюках и белых кроссовках Adidas. В похожем образе она вышла и после шоу 2015 года.

Концепт «женского взгляда» символично проявился и в том, что случилось с брендом Celine после ухода Файло. В 2018 году марку возглавил французский дизайнер Эди Слиман, который в дебютной коллекции вернул бренд к «мужскому взгляду» — на подиуме снова появились короткие платья, узкие силуэты и нарочитая сексуальность.

Тогда критики отмечали, что нового дизайнера, кажется, не слишком интересует будничная жизнь обычных женщин, и даже называли его «Дональдом Трампом от мира моды».

А Файло тем временем стала культовой фигурой среди женщин. Вокруг нее возникло целое сообщество «филофилов» — это фанаты, которые коллекционировали вещи Celine, выпущенные под ее руководством. В эпоху, когда люксовая мода пыталась продать фантазию об «идеальной женщине», Файло продавала идею покупательницы, которая уже состоялась и не нуждается в подтверждении своей привлекательности.

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Женщин, до сих пор одевающихся в соответствии с «мужским взглядом», тоже остается предостаточно. Это конвенционально привлекательные девушки с длинными волосами, пышными формами и плоскими животами. Почти классические примеры идеала «мужского взгляда» — американские актрисы Меган Фокс и Сидни Суини.

Но даже среди таких «патриархальных красоток» меняется отношение к собственной сексуальности. Взять хотя бы пример Сидни Суини: она прекрасно понимает, что нравится мужчинам, и не скрывает, что умеет извлекать из этого выгоду. В 2025 году она выпустила лимитированное мыло с каплями воды из своей ванной — ироничный проект, который мгновенно стал вирусным.

Сегодня перекупщики продают один кусочек за 300 долларов (почти 22 тысячи рублей).

Получается, что даже «мужской взгляд» сегодня можно обыграть в женскую пользу, хотя далеко не все феминистки поддержат эту идею. Однако сама постановка вопроса постепенно меняется. Если раньше male gaze и female gaze воспринимались как противоположности, то сегодня граница между ними становится все менее очевидной.

На примере Джулии Фокс видно, что многие женщины не отказываются ни от сексуальности, ни от внимания окружающих. Разница в том, кто на самом деле контролирует этот образ и определяет правила игры.