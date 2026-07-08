Ведущий «Модного приговора» назвал самый модный аксессуар в Европе

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самый модный аксессуар в Европе. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«В Европе идут Недели Моды и сильная жара сделала самым популярным аксессуаром у модников и работников индустрии веер», — написал Александр Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее ведущий «Модного приговора» объяснил, как Чемпионат Мира по футболу повлиял на моду.