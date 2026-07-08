Желание звезд сниматься обнаженными после расставания объяснили

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила желание звезд сниматься обнаженными после расставания с возлюбленными. Ее комментарий публикует The Sun.

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По словам специалистки, демонстрация голого тела стала для знаменитостей новым символом мести.

«Обнаженность — это выражение уверенности в себе, которое исключает любые предположения о том, что женщина играет роль жертвы. Показывая это, они дают понять критикам или бывшим, что они бессильны причинить им боль», — пояснила Джеймс.

В пример собеседница издания привела певицу Лили Аллен, которая недавно развелась с актером Дэвидом Харбором из-за его измен. Джеймс обратила внимание на фотосессию исполнительницы, опубликованную в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На кадрах знаменитость позировала перед фотографами полностью обнаженной.

По мнению эксперта, Аллен как будто намекает на то, что стала чувствовать себя сильнее после разрыва со звездой «Очень странных дел».

«Обнаженность Лили уместна в данной обстановке. Она как будто только что осознала, насколько потрясающе ее тело. Снятие всей одежды с себя могло оказать на нее эмоциональное восстанавливающее действие», — отметила она.

В феврале прошлого года Джуди Джеймс объяснила желание знаменитостей носить наряды с открытой спиной.