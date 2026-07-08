Стилист Лисовец посоветовал лучшие модели брюк на лето

Стилист Влад Лисовец назвал лучшие модели брюк на лето. Об этом он написал в личном блоге.

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«Капри — триумфальное возвращение в элегантном прочтении! Идеально вписываются в тренд на ностальгическую женственность с современным твистом. Они добавляют ретро изюминки, при этом остаются практичными для городской жары. Носите их с босоножками на каблуке или остроносыми балетками», — написал стилист.

Он также добавил, что сохраняется тренд на брюки-баллоны.

Объемные в бедрах и по всей длине, они сужаются у щиколотки, создавая мягкую, округлую форму. Легкие, хорошо драпирующиеся ткани позволяют им дышать и красиво двигаться. Силуэт отсылает к 80-м и богемной эстетике, но в современной интерпретации выглядит свежо и артистично. Баллоны дают ощущение свободы и одновременно подчеркивают талию благодаря высокой посадке. Такие брюки хорошо носить с облегающими топами, корсетами, укороченными жакетами для контраста объемов», — отметил Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.