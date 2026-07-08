Пенелопа Крус снялась для обложки глянца в платье из кружева

Актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала Porter. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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52-летняя Пенелопа Крус позировала в черном платье из кружева и с глубоким декольте. Волосы актрисе распустили, сделали укладку с локонами, а также макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой. На других кадрах она позировала в черном костюме, состоящем из жакета и мини-юбки, а также платье с белыми цветами.

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В мае Крус появилась на закрытии Каннского кинофестиваля. Она предпочла для выхода черно-белое платье с отделкой из перьев. Образ дополнили серьги в форме цветов с бриллиантами. Волосы актрисе уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с красной помадой.

До этого Пенелопа Крус стала лицом выпуска журнала S Moda. Она позировала на обложке в серых брюках, голубой рубашке, свитере и пестром жакете. На других кадрах актриса снялась в пестрой юбке-карандаш и укороченном жакете, а также в твидовом костюме, платье с юбкой из перьев и джинсах. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж. Все наряды съемки были разработаны дизайнером Chanel Матье Блази.