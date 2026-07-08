«Восхитительная». Звезда «Кухни» взбудоражила фанатов откровенным образом

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская в откровенном образе восхитила фанатов внешностью. Видео и комментарии опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

47-летняя звезда сериала «Кухня» позировала перед камерой в расшитом пайетками серебристом платье-миди с разрезом до бедра. При этом артистка продемонстрировала стройную фигуру. Стилисты собрали ее волосы в низкий пучок. Визажисты завершили образ макияжем в нейтральных оттенках.

© Lenta.ru

Поклонников восхитил внешний вид Подкаминской, о чем они заявили в комментариях под постом. «Эталон женской красоты», «Невероятная красотка!», «Восхитительная», «Вы просто богиня», «Икона стиля, женственности и красоты», — написали они.

В апреле Елена Подкаминская показала архивные фото в юности. Актриса разместила снимки, сделанные на ее школьном выпускном.