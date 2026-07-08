Возлюбленная сына Бекхэма снялась топлес

Возлюбленная сына Дэвида и Виктории Бекхэм Круза Бекхэма — бразильско-немецкая певица Джеки Апостел — снялась в откровенном виде. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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30-летняя артистка предстала на фото топлес, примерив джинсы. Она повернулась спиной к камере, показав шрам на спине.

«Ваши шрамы сексуальны», — указала исполнительница на снимке.

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Также Апостел опубликовала рентгеновские снимки позвоночника до и после хирургического лечения тяжелой формы сколиоза. Она рассказала, что ровно два года назад перенесла спондилодез — масштабную операцию по сращиванию позвонков.

«Никогда еще не чувствовала себя лучше — а милый шрам нам только в радость», — отметила избранница Бекхэма-младшего.

В январе Джеки Апостел восхитилась Викторией Бекхэм на фоне семейного скандала.