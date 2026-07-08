Пять скрытых ошибок в летнем уходе, которые портят кожу

Летний уход часто сводится к двум крайностям: полному отказу от средств или, наоборот, чрезмерному очищению. Как следствие, кожа становится обезвоженной, с пигментацией и новыми морщинами, а виновником оказывается не столько солнце, сколько неправильные действия самого человека. «Вечерняя Москва» вместе с косметологом-эстетистом практик-центра Ampermy Екатериной Поповой разобрала пять распространенных ошибок, которые незаметно портят кожу в жару.

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Отказ от крема

Самое частое заблуждение летом, что раз кожа блестит и потеет, значит, она увлажнена и лишний крем только навредит. На самом деле пот и кожное сало — это не увлажнение, рассказала эксперт:

«Под солнцем и на ветру вода из глубоких слоев кожи испаряется очень быстро. Если кожа перестает получать увлажнение, она начинает вырабатывать еще больше жира для защиты, но при этом остается обезвоженной внутри. Получается замкнутый круг: жирный блеск, расширенные поры и шелушение одновременно».

Обезвоженная кожа стареет гораздо быстрее, потому что в ней не происходят восстановительные процессы в полном объеме, добавила косметолог.

Экономия солнцезащитного крема

Наносить защиту с SPF горошинкой, как сыворотку — грубая ошибка, подчеркнула специалист:

«Чтобы крем работал и выполнял свою прямую функцию, нужно нанести примерно чайную ложку средства на лицо и шею. Маленькое количество дает защиту в разы слабее».

Еще одна ошибка — единоразовое использование крема.

«Многие не обновляют крем каждые 3–4 часа, думая, что утреннего слоя хватит на весь день. Солнце в городе или на пляже незаметно действует на верхний слой кожи. Если не обновлять защитный крем, результатом могут быть покраснения, а также более серьезные проблемы: до глубокой пигментации, разрушения коллагена и появления ранних морщин», — предостерегла Попова.

Чрезмерное умывание и агрессивные скрабы

По словам косметолога, в жару кажется, что лицо грязное, поры забиты, и хочется все тщательно, до блеска очистить. В ход идут спиртовые тоники, жесткие щетки, скрабы с крупными частицами: все это разрушает защитную пленку кожи.

«Летом она и так страдает от ультрафиолета и высоких температур, а эти действия травмируют ее еще больше. Кожа становится более уязвимой для солнца и инфекций. Появляется краснота, повышенная чувствительность, прыщи. Легкий солнечный ожог на поврежденной коже будет не просто слезать, а заживать с пятнами», — пояснила эксперт.

Пилинг кислотами

Кислотные тоники и сыворотки снимают ороговевшие клетки, обнажая молодую, очень уязвимую кожу. Если вы активно пользуетесь ими летом без постоянного нахождения в тени и защиты SPF, вы собственноручно убираете защиту с лица, заверила эксперт:

«Молодая кожа без рогового слоя сгорает очень быстро. Как следствие, такие действия могут привести к ожогу, сильному раздражению, а также стойкой коричневой пигментации в тех местах, где вы использовали пилинг».

Пренебрежение уходом вечером

Многие смывают косметику и защиту, протирают лицо тоником, и на этом уход закончен. Однако ночь — это единственное время, когда кожа отдыхает от жары и ультрафиолета, отметила косметолог:

«Летом ей как никогда нужна помощь в виде успокаивающих и восстанавливающих компонентов, таких как пантенол, алоэ или ниацинамид. Это дает коже дополнительное питание и помогает наутро просыпаться без красноты и чувства стянутости».

Без вечерней рутины кожа накапливает повреждения, как снежный ком, пересыхает и не успевает восстанавливаться. Загар ложится неровно, а лицо выглядит усталым, даже если вы выспались, добавила эксперт.

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