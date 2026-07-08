Большинство российских пар перенимают бьюти-привычки друг друга

Большинство российских пар (74%) признались, что перенимали у партнера привычки по уходу за собой. Об этом «Газете.Ru» рассказали бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» совместно с онлайн-сервисом психологической поддержки «Ясно».

36% россиян заявили, что изменения происходили взаимно. 23% респондентов убеждены, что именно они сильнее повлияли на партнера, еще 15% считают, что инициатором изменений была их вторая половинка.

Больше половины участников опроса признались, что изменения произошли после начала совместной жизни. При этом женщины чаще отмечают, что именно они становятся источником новых бьюти-привычек в паре — в этом убеждены 33% девушек. С этой точкой зрения согласны 28% мужчин. Мнению любимой женщины при выборе уходовых средств доверяет каждый третий.

63% девушек признались, что им приятно делиться любимыми средствами и привычками ухода. 41% россиянок убеждены, что именно небольшие бытовые моменты создают ощущение близости в отношениях.

При этом около трети женщин заявили, что переняли у партнера привычки ухода за кожей лица. Еще 35% россиянок стали иначе ухаживать за телом, 32% — за волосами, а почти половина (47%) пересмотрела свои парфюмерные предпочтения. При этом лишь 8% мужчин считают, что именно они изменили бьюти-привычки партнерши.

Более половины россиян сообщили, что хотя бы раз брали косметику партнера. В списке причин: закончилось собственное средство (18%) и захотелось попробовать новинку (14%). Еще 9% респондентов отметили, что у них общая косметика с партнером.

Лидерами «обмена» у мужчины стали шампуни и средства для душа партнерши (82%), а у женщин — средства для бритья (60%).

Впрочем, не пользуются средствами партнера около 45% опрошенных россиян. По мнению экспертов, это показывает, что даже в самых близких отношениях люди по-разному выстраивают личные границы.

Для 55% россиян важно, насколько партнер следит за своей гигиеной и внешним видом на постоянной основе, а 36% из них обращают на это внимание время от времени.