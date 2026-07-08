Как выбрать и носить стильный дождевик

Мы привыкли делить гардероб на «понятные» категории: пальто — для светских выходов, пуховик — для спасения от морозов, тренч — для идеальных городских прогулок. Но есть предмет, который долгие годы незаслуженно оставался в тени (буквально!), считаясь исключительно утилитарным, почти туристическим элементом. Речь о дождевике.

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Главная ошибка при выборе дождевика — поиск максимально неприметной модели. Стилист Юлия Никифорова рассказывает, как выбрать «тот самый».

Матовый — хит сезона

В этом сезоне мы делаем ставку на матовый винил и прорезиненный хлопок. Матовая поверхность выглядит гораздо дороже, благороднее и, что немаловажно, лучше держит архитектурную форму. Если вы хотите добавить образу ноту футуризма, выбирайте модели с «эффектом кожи» — они идеально мимикрируют под классические кожаные плащи, но при этом обладают абсолютной функциональностью.

Нейлон нового поколения

Для тех, кто предпочитает мягкие, расслабленные силуэты, идеальным выбором станет плотный, высокотехнологичный нейлон с персиковым напылением (peach-skin effect). Он приятен на ощупь, не дает бликов и позволяет создавать многослойные образы, не утяжеляя их.

Выбираем трендовые оттенки

Дождь — это лучшее время, чтобы заявить о себе через цвет. Когда город окрашивается в оттенки мокрого асфальта, ваш дождевик становится единственным источником визуального тепла.

Глубокий шоколад и оливковый.

«Если вы адепт эстетики "тихой роскоши", этот выбор — ваш манифест. Эти цвета выглядят невероятно дорого в сочетании с качественной фурнитурой. Они не кричат, они заявляют о вашем вкусе», — говорит эксперт.

Сливочное масло и шалфей. Пастельная гамма переживает ренессанс. Дождевик в цвете сливочного масла на фоне серого неба выглядит свежо, нежно и по-настоящему стильно.

Пастельная гамма переживает ренессанс. Дождевик в цвете сливочного масла на фоне серого неба выглядит свежо, нежно и по-настоящему стильно. Электрический синий и глубокий бордо. Если хочется драйва, выбирайте насыщенные, но «сложные» оттенки.

«Бордо сейчас — главный цвет сезона, и дождевик в этом цвете станет идеальной парой к вашим челси», — объясняет стилист.

Секрет стильного образа с дождевиком

Юлия рассказала о правилах стилизации дождевика:

Наденьте дождевик поверх классического брючного костюма или шерстяного платья-футляра. Технологичность ткани дождевика «сбивает» излишнюю чопорность офисного стиля, делая образ современным и динамичным.

Попробуйте собрать образ в одной цветовой гамме. Дождевик оттенка «кофе с молоком» поверх бежевого трикотажного костюма — это классика, которая выглядит безупречно в любой ситуации.

Дождевик сочетается не только с резиновыми сапогами. Попробуйте массивные лоферы на тракторной подошве или высокие кожаные ботфорты. В сочетании с матовым плащом это выглядит очень по-дизайнерски!

Покупая дождевик, спросите себя: «Хочу ли я надеть это, если дождя не будет?». Если ответ да, вы нашли идеальную вещь. Хороший дождевик — это полноценное пальто, которое не боится стихии. Сделайте непогоду своим союзником, а дождевик своим любимым аксессуаром. Ведь истинный стиль не прячется от дождя, а умеет его украшать.