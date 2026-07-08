Пять идей матового маникюра для лета

Июль — время, когда хочется легкости, свежести и... необычных текстур. Глянец уступает место бархатистой матовости, которая в этом сезоне переживает второе рождение. Но теперь матовый топ используют не как самостоятельное покрытие, а как инструмент для создания глубины, фактуры и контраста.

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Если вы думаете, что матовое покрытие — это скучно, вы просто не видели, насколько стильно и нетривиально оно может выглядеть. Вот пять идей, которые сделают ваши ногти главной изюминкой образа.

«Морское стекло»

Этот тренд уже не первый месяц называют самым красивым и нежным в 2026 году. Его «фишка» — в легкой матовости и полупрозрачности, напоминающей гладкие камешки, которые море годами полировало до бархатистого блеска. Акваголубой, бирюзовый, лавандовый, дымчато-серый и молочно-белый — эти оттенки с матовым финишем выглядят особенно благородно. На загорелой коже лучше смотрятся бирюзовый и мятный, на светлой — лавандовый и молочный. Чтобы усилить эффект, можно добавить легкую перламутровую втирку или жемчужные акценты на одном-двух пальцах. Такой маникюр словно освежает руки и дарит ощущение прохлады даже в самый знойный день.

Матовый нюд

Классика никогда не выходит из моды, но в этом сезоне она зазвучала по-новому. Матовый нюд остаётся в топе круглый год. Короткие или средней длины ногти покрывают оттенком, близким к цвету кожи, и закрепляют матовым топом. Особенно стильно смотрится нежно-розовый с холодным подтоном. Матовый финиш убирает блики, визуально выравнивает поверхность и скрывает мелкие несовершенства. Такой маникюр выглядит дорого и ухоженно, но при этом не перегружает образ. Идеальное решение для тех, кто ценит минимализм и «тихую роскошь».

Матовый + глянцевый

Один из самых эффектных приемов сезона — сочетание матовой поверхности с глянцевыми элементами. Техника проста. Ногти покрываются матовым топом, а затем тонкой кистью наносятся глянцевые линии или узоры. Особенно выигрышно этот контраст смотрится на темных цветах — шоколадном, темно-синем, черном, а также на приглушенных розовых и терракотовых оттенках .

Этот прием напоминает технику «матового стекла» (frosted glass nails), которая набирает популярность: на базу с эффектом кошачьего глаза наносят матовый топ, а затем добавляют глянцевые завитки и полосы, создавая иллюзию запотевшего стекла. Результат выглядит объемно, современно и очень стильно.

Контрастный маникюр

Лето 2026 — время смелых решений. После нескончаемого парада нюдов и пастели в мире маникюра произошли перемены. Новый тренд — контрастный маникюр, который строится на нетривиальных цветовых и текстурных сочетаниях. Чёрный с телесным, красный с бледно-розовым, шоколадный с кремовым — любые неожиданные пары работают на создание уникального образа.

Но это не перегруженный нейл-арт, а скорее графический минимализм: несколько линий, цветной полумесяц на кончике или абстрактный узор. Этот тренд дает свободу экспериментировать с формой и цветом, не гонясь за идеальной симметрией. И главное — он работает на любой длине и форме ногтей.

Карамельно-желтая гамма

Самый теплый и уютный тренд июля — мягкие матовые оттенки сливочного масла и карамели. Особенно популярны градиентные переходы: от золотистого к кремовому или от масляно-желтого к молочному. Эти цвета прекрасно сочетаются с загаром и подходят как для длинных, так и для коротких ногтей. Дополнить дизайн можно серебряной линией у кутикулы или деликатным декором. Маникюр получается теплым, солнечным и по-настоящему летним. Он напоминает о сладких мгновениях отпуска и поднимает настроение одним своим видом.

Какой бы вариант вы ни выбрали, помните, что матовый финиш не терпит небрежности. Но если вы готовы уделить своим ногтям немного внимания, результат превзойдет все ожидания.