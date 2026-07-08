Шарлиз Терон появилась на премьере «Одиссеи» в ультракоротких шортах

Голливудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала фигуру в ультракоротких шортах. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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50-летняя Шарлиз Терон появилась на премьере фильма «Одиссея» в Париже. Актриса вышла в свет в желтой атласной блузе, которую сочетала с темно-синим жакетом, голубыми ультракороткими шортами, босоножками на каблуках и черными солнцезащитными очками. Артистке уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

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6 июля Терон пришла на вечеринку после премьеры «Одиссеи» в Лондоне. Она присоединилась к коллегам Тому Холланду, Зендаи и Мэтту Дэймону. Артистка выбрала для закрытого мероприятия красное бархатное макси-платье с разрезом до бедра и черные босоножки на каблуках. Знаменитость дополнила наряд кожаными объемными перчатками и серьгами с бриллиантами.

До этого Терон выложила фото, на котором позировала вместе с дочерьми Джексон и Августой на яхте. Артистка была запечатлена в черной футболке, мини-юбке с принтом и солнцезащитных очках. Девочки были одеты в купальники.