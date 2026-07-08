Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике

Певица Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в купальнике и велосипедках. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Полина Гагарина снялась во время тренировки на улице. Певица позировала в разноцветном лифе бикини, голубых велосипедках и кроссовках. Поп-исполнительница собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа.

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«Сила воли + характер, но впереди ужин», — подписала фото знаменитость.

В июне Гагарина появилась на публике в черном обтягивающем платье, низ которого был украшен бахромой. Певица добавила к наряду кожаный пояс в тон, туфли на каблуках и браслет. Знаменитости сделали макияж и уложили волосы в локоны.

До этого Гагарина опубликовала в соцсети фотографию с неизвестным мужчиной.

На снимке артистка находится лицом к зрителям и обнимает его за шею. Темноволосый мужчина в черном классическом костюме стоит спиной к камере. Одну руку он держит в кармане брюк, а другой обнимает исполнительницу за талию. Его лица не видно. Некоторым подписчикам мужчина на фото показался похожим на певца Сергея Лазарева. Позже это предположение подтвердилось.