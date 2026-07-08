Елена Перминова выложила фото в бикини

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, показала фигуру в крошечном купальнике во время отдыха в Турции. Звезда разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Елена Перминова была запечатлена с сыном в бане. Модель позировала в телесном лифе бикини и черных плавках. Манекенщица снялась с распущенными волосами.

4 июля Перминова сняла обзор новой виллы, в которой остановилась для отдыха в Бодруме. Модель показала гостиную и кухню с панорамным видом на море и горы. Вместе с ней на отдых отправились дети от Александра Лебедева. Подобная вилла в отеле Lujo обошлась знаменитости в 1 миллион рублей в сутки. Как уточняется на сайте, в эту стоимость входит вилла с 4 спальнями, гостиной и завтраками для всей семьи.

Позже бывшая жена Александра Лебедева опубликовала фото, где стояла перед камерой в зеленой шелковой рубашке и персиковых плавках. Модель добавила к образу солнцезащитные очки и черные вьетнамки. Манекенщица позировала с распущенными волосами и без макияжа.