Голливудская актриса Кейт Хадсон продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя Кейт Хадсон показала, как отдыхает с возлюбленным Дэнни Фудзикавой и дочерью Рани Роуз в Греции. Актриса предстала перед камерой в красном бикини и браслетах. Знаменитость была запечатлена с собранными в небрежный пучок волосами и без макияжа у бара на пляже.

В начале марта Кейт Хадсон показала фигуру в черно-бежевом платье-миди, которое было украшено аппликацией в виде цветов. Актриса добавила к наряду серьги и туфли на каблуках в тон. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными в пучок волосами и макияжем с черными стрелками и розовым блеском для губ.

Позже Хадсон вышла на публику в белом кружевном топе с глубоким декольте, под который не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу юбку в тон, несколько колец и длинные серьги. Знаменитость предстала с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками, персиковыми тенями и блеском для губ.