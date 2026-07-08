11 трэвел‑наборов косметики, которые стоит взять с собой в отпуск

Чем меньше отпускной чемодан, тем больше хитростей пришлось вспомнить в момент сборов: уместить с собой и нормальный фен, и необходимое количество купальников, и аптечку с лекарствами, и любимые бьюти‑средства. Сегодня разбираемся, как не отказаться от самых важных баночек и при этом не заплатить за перевес. В центре внимания — 11 проверенных путешествиями трэвел‑наборов.

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Набор миниатюр Discovery Box, Arnaud Paris

Универсальная коробочка с уходом для лица. В ней есть мицеллярная вода, чтобы быстро смыть макияж, средство для снятия отёков в зоне вокруг глаз, восстанавливающий дневной крем с маслом виноградных косточек и более плотный ночной крем, обогащённый экстрактом красной водоросли. Выглядит, несмотря на дорожный объём, максимально эстетично — кремы в стеклянных упаковках, чтобы ощущение домашней роскоши сохранилось даже в пути.

Трэвел‑набор, Romanovamakeup

Большую косметичку с декоративкой везти с собой не хочется? На помощь приходит алая косметичка с дорожными форматами любимых средств. Тушь для ресниц не размажется, коричневый карандаш можно использовать и для создания смоки‑айс, и для драматичной стрелки, а хайлайтер подчеркнёт отпускное сияние. Не забыли и про мицеллярку, чтобы быстро смыть остатки веселья и упасть в постель обмениваться отпускными фотографиями.

Трэвел‑набор OneCare Daily, Selective Professional

Набор с фокусом на заботе о волосах. В нём три уходовых средства в сумке‑мешочке, которую удобно брать с собой не только в отпуск, но и в зал, и в командировки. Продукты рассчитаны на регулярное использование, делают пряди мягкими, укрепляют длину и придают ей дополнительный блеск: шампунь для бережного очищения, увлажняющий кондиционер и маска‑спрей. Последняя особенно хорошо защитит от последствий купания в море и бассейне.

Дорожный набор с витамином C для сияния кожи, Egia Biocare System

Уходовую дисциплину надо поддерживать даже на каникулах, особенно если вы пользуетесь средствами с активами и не можете прерывать курс. Этот набор подойдёт тем, кто нацелился на борьбу с пигментацией и хочет придать коже сияния. Внутри — очищающий гель для умывания, сыворотка с витаминами А, С и Е и мультивитаминный крем. Только не забудьте про главное правило: если используете витамин С по утрам — наносите солнцезащиту!

Набор «Малахит», Arive Makeup x Okko

Вариант на случай, когда есть предчувствие, что в поездке захочется максимально блистать. Весь набор, то есть тени, тушь и стойкий гелевый карандаш, собран в зеленовато‑малахитовых оттенках, которые красиво подчеркнут цвет карих и серо‑голубых глаз. Все продукты не суперяркие, скорее приглушённые, поэтому будут выглядеть уместно и на ужине с подругами, и на дневной прогулке.

Дорожный набор для лица и тела Body‑Nutri, Lierac

Набор для того самого отпуска, где в расписании значится «загорать и уснуть на шезлонге» и «нарядиться в ресторан». Внутри — четыре миниатюры, которые помогут не выпасть из бьюти‑рутины: бархатистый солнцезащитный флюид с SPF 50+, интенсивно увлажняющий крем для лица, мицеллярная вода и питательный лосьон, который можно использовать и на теле, и на лице. Всё упаковано в максимально пляжную сетчатую косметичку, в которой легко найти нужное средство — чтобы быстро собраться и отправиться веселиться.

Набор «Путешествие на Сент‑Барт», Ligne St Barth

Если вы едете не просто в отпуск, а в Отпуск с большой буквы и хотите максимальной роскоши — посмотрите в сторону этого набора. В элегантную косметичку положили три продукта для тела: питательное масло авокадо, которое успокоит кожу вечером, охлаждающий гель алоэ вера с мятой и масло помадного дерева, подчёркивающее загар. Как говорится, люкс — в деталях!

Набор для путешествий Detox Red Wine, Eden

Если полагаться на случай и удачу в плане отельных средств не хочется, набор закроет основные потребности: в нём есть небольшой шампунь для волос и подходящий к нему бальзам с экстрактом красного вина и комплексом питательных масел, мягкий гель для душа и молочко для тела. Упаковано всё в удобную полупрозрачную косметичку, которая не боится воды.

Трэвел‑набор «Лемонграсс», L’Occitane Au Brésil

Для тех, кто в отпуске хочет пахнуть как цитрусовый сад после дождя. В наборе — четыре мини‑средства по 30 миллилитров из линии с ароматом лемонграсса, они рассчитаны на заботу о коже тела и лица. Шампунь деликатно очищает и не пересушивает пряди после многочисленных купаний, кондиционер увлажняет и запечатывает сухие кончики. Гель для душа и молочко для тела оставляют бодрящий цитрусовый шлейф.

Трэвел‑набор, Empire Zone

Мини‑версия домашней полочки в ванной: в стильную чёрную косметичку сложили весь базовый уход, который может понадобиться в поездке. В наборе — универсальные шампунь и бальзам, гель для душа, лосьон для тела и освежающий гидролат. Маленькие баночки по 50 миллилитров влезут даже в ручную кладь, если вы привыкли путешествовать налегке или решили взять больше платьев, чем бьюти‑средств.

Дорожный набор «Кудри To Go», Кудрявый Метод

Отдельный чемодан со средствами для укладки кудрей не понадобится, если подойти к сборам прагматично или довериться этому набору. Средства в миниатюрных форматах закроют все основные потребности кудряшек: шампунь для глубокого очищения, который тщательно смывает стайлинг, увлажняющий кондиционер, гель для фиксации завитка и крем, с которым причёска будет смотреться аккуратно, но при этом естественно. Венчает набор нежная мягкая косметичка небесно‑голубого цвета.