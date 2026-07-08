«Антистресс-пельмени» стали новым хитом в России

В России зафиксирован новый модный тренд среди покупателей — антистресс-игрушки-сквиши в виде пельменей-дамплингов. Спрос на них начал резко расти весной 2026 года, а к лету покупки приобрели массовый характер, сообщает РБК.

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По данным аналитиков, интерес к «дамплингам (также известным как антистресс-пельмени, хинкали-мистери и хинкали-сквиш) начал стремительно расти в апреле 2026 года. Уже в мае продажи таких игрушек увеличились в 12 раз, а в июне — еще в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. За последний месяц «дамплингов» было куплено больше, чем за первые пять месяцев текущего года вместе взятых.

Среди бесконечного разнообразия сквишей-дамплингов покупатели отдают предпочтение классическим моделям, упакованным в коробочки-пароварки. Отмечается, что заранее выбрать цвет игрушки, которая попадется при покупке, нельзя — они продаются в формате «сюрприза. Чуть меньшей популярностью пользуются «дамплинги» с блестками, однако есть и более экзотические варианты — со встроенной LED-подсветкой.

Аналитики предупреждают: несмотря на бурный рост, увлечение «дамплингами вряд ли будет долгим. В качестве примера они привели знаменитых «Лабубу» — зубастых монстров, которые продержались на пике моды всего с мая по сентябрь 2025 года. Хотя в декабре был отмечен повторный всплеск интереса к этим игрушкам, повторить летние продажи им не удалось. Еще более скоротечной оказалась популярность предыдущего антистресс-феномена — лапок-сквишей.

«Производители пытаются «поймать волну и заменить, например, Лабубу куклами Фаглерами или Вакуку, но искусственно запустить вирусный тренд крайне сложно. Мода становится все более скоротечной, и тренды на «дамплинги будут столь же недолговечны, как и на Лабубу с «брейнротами», — подчеркнули в одном из маркетплейсов.

Аналитики также опубликовали статистику по популярности игрушек Лабубу, чья волна популярности только отступает. Лидерами по числу покупок «зубастых монстров на душу населения стали Москва и Подмосковье — там на 10 тысяч человек приходилось 2,7 и 2,4 Лабубу соответственно. На третьем месте оказался Краснодарский край с показателем 1,6 игрушки на 10 тысяч человек. Пятерку лидеров замыкают Санкт-Петербург (1,5 шт. на 10 тысяч человек) и Ростовская область (1,4 шт. на 10 тысяч жителей).

Рынок коллекционных игрушек и антистресс-сквишей переживает в России настоящий бум. Тренды сменяют друг друга с невероятной скоростью: если еще год назад на пике были «поп-иты» и «симпл-димплы», то в 2025 году их сменили Лабубу — персонажи тайской художницы Кайинг Монгкон, ставшие известными благодаря корейскому шоу-бизнесу и соцсетям. Теперь же эстафету подхватили «дамплинги» — мягкие игрушки в виде азиатских пельменей, которые можно мять в руках. Феномен скоротечности таких трендов эксперты связывают с влиянием социальных сетей, где вирусные ролики с новыми игрушками обеспечивают мгновенный всплеск спроса. Однако так же быстро внимание аудитории переключается на следующий «хит», что создает серьезные вызовы для производителей и ритейлеров, вынужденных постоянно угадывать, какая игрушка станет следующей вирусной сенсацией.