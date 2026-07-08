Голливудская актриса Зендая продемонстрировала фигуру в мини-платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Зендая появилась на премьере фильма «Одиссея» в Париже. Актриса позировала перед фотографами в винтажном белом мини-платье Givenchy, которое сочетала с золотой маской Александра Маккуина. Образ артистки дополнили кольца и туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с темной помадой.

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6 июля Зендая посетила фотоколл в поддержку фильма в Лондоне. Актриса, сыгравшая главную роль в «Одиссеи», выбрала для закрытого мероприятия белое макси-платье Jacquemus с вырезом на спине и разрезом. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ платком, массивными золотыми серьгами, кольцами и туфлями на каблуках. Ей сделали макияж в естественном стиле.

До этого Зендая и Том Холланд вышли в свет в Берлине в рамках пресс-тура «Человек-паук: Совершенно новый день». Актриса позировала перед фотографами в черном кожаном костюме, который состоял из топа с декольте и макси-юбки.