Звезда «Эмили в Париже» посетила показ российского бренда во Франции

Американская актриса Эшли Парк посетила показ российского модного дома YANINA Couture, который проходил в рамках Недели высокой моды во Франции. Снимки с парижского мероприятия «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе бренда.

© Lenta.ru

Звезда сериала «Эмили в Париже» предстала перед камерами в одном из кутюрных образов марки. Новую коллекцию, получившую название «Провокация», представили в Pavillon Gabriel на Елисейских полях. Известно, что открывала и закрывала модное шоу супермодель Татьяна Дягилева.

Среди гостей, помимо Парк, были актрисы Харт Евангелиста и Джессика Каяне, коллекционер Дебора Ханг, манекенщица Снежана Онопко, блогерша Мари Лист, историк моды Анатоль Вовк, топ-модель Юлия Арфуш и другие знаменитости.

Ранее в июле российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова поблагодарила итальянский бренд Gucci за приглашение на модный показ.