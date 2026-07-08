Бьюти-рутина Хейли Бибер: горячие тренировки и многослойное увлажнение

Хейли Бибер — одна из самых узнаваемых моделей своего поколения, лицо глянцевых обложек и создательница собственного бьюти-бренда. За ее сияющей кожей, подтянутой фигурой и расслабленной уверенностью стоит не одна лишь генетика, а продуманная рутина, которую она оттачивала годами.

В свои 29 лет модель уже не экспериментирует вслепую: она опирается на опыт, полученный от мамы, визажистов и косметологов, и выработала собственную философию, где физическое и ментальное здоровье существуют в равных правах. Разбираем ее секретики, которые помогают выглядеть прекрасно.

Горячие тренировки как база тонуса

Основу физической активности Хейли составляют так называемые горячие занятия. Два года она регулярно занимается горячим пилатесом, сначала в Бруклине, затем в Лос-Анджелесе. Температура в зале держится около 40-45 °C, что делает мышцы более эластичными, улучшает растяжку и увеличивает энергозатраты. К пилатесу Хейли добавляет горячую йогу: по ее словам, тепло усиливает кровообращение и потоотделение, что положительно сказывается на упругости и тонусе кожи.

Силовые нагрузки в ее расписании стоят наравне с кардио. Вместе с подругой Камиллой Морроне Хейли ходит в тренажерный зал, где акцент делает на становую тягу на одной ноге и выпады вперед. Упражнения задействуют крупные мышечные группы и помогают поддерживать рельеф, не нагружая суставы. После тренировки модель не стремится к идеальному виду. Напротив, признается, что любит выходить в поту и с раскрасневшимся лицом, воспринимая это как полезный для кожи процесс.

Рацион без жестких рамок, но с осознанным выбором

Хейли придерживается сбалансированного питания, в основе которого — цельные продукты с приоритетом белка и овощей. Ее типичный завтрак выглядит так — яйца, овсянка или смузи. На обед она выбирает салат с рыбой, овощами на гриле или иногда сэндвич. Ужин строится аналогично, хотя изредка модель позволяет себе пасту без глютена или курицу.

Из рациона она исключила глютен, красное мясо и молочные продукты. Такой набор, по ее ощущениям, дает легкость и улучшает самочувствие. Однако эта система не превращается в тотальный контроль. Хейли сознательно оставляет пространство для читмилов: если утром хочется блинов, она их ест, если на обед — чизбургер с картошкой фри, значит, будет чизбургер. Она не испытывает вины за такие послабления и считает их частью здорового отношения к пище.

Периодически, перед важными показами или съемками, модель прибегает к 10-дневным детоксам на протеиновых коктейлях, но подчеркивает, что такие программы нельзя использовать часто. Они скорее инструмент для конкретных задач, чем постоянная практика.

Ментальная гигиена как обязательный пункт

Забота о психическом состоянии для Хейли не менее важна, чем тренировки. Она регулярно практикует техники заземления, чтобы справляться с тревожностью и поддерживать самооценку. Один из главных инструментов — полноценный сон. Модель признается, что любит дневной сон и считает его необходимым для восстановления.

Несмотря на плотный график и постоянное нахождение среди людей, она находит время для уединения. Хейли считает важным иногда говорить близким: «Мне нужен час для себя», и проводить это время в тишине, слушая музыку или просто отдыхая. Неожиданным терапевтическим ритуалом для нее стали обычные походы в продуктовый магазин или аптеку. Бытовые действия помогают почувствовать себя обычным человеком и снять напряжение.

Многослойный уход за кожей

Кожа Хейли — результат последовательной системы (ну и косметологов, разумеется). Вечером она всегда очищает лицо в два этапа. Сначала гидрофильное масло или бальзам растворяют макияж, SPF и себум, которые за день смешались с пылью. Затем мягкий гель или пенка без агрессивных сульфатов завершают очищение, не нарушая барьер. Утром Хейли часто пропускает очищающее средство и просто умывается водой, ночью кожа не загрязняется так сильно, и лишнее мытье только пересушивает.

После очищения следует многослойное увлажнение. Первыми идут легкие сыворотки — с гиалуроновой кислотой для притягивания влаги и ниацинамидом для выравнивания тона. Затем наносится крем, который удерживает влагу внутри. Финальным слоем выступает более плотный бальзам или масло тонким покрытием, чтобы замедлить испарение и создать тот самый эффект сияющей, плотной кожи. Важно соблюдать последовательность от легкого к плотному и не перебарщивать с количеством каждого средства.

Солнцезащитный крем — обязательный финальный штрих в любое время года. Хейли переняла эту привычку от мамы, которая последние 20 лет защищает кожу от ультрафиолета, и теперь сама не выходит из дома без SPF.

Салонные процедуры

Кроме домашнего ухода, Хейли регулярно обращается к косметологам. Среди процедур — PRP и PRF, при которых плазму собственной крови вводят микроинъекциями для ускорения обновления и повышения плотности кожи.

Микротоки (домашний аппарат, который модель регулярно показывает в соцсетях) стимулирует мышцы лица, уменьшает отечность и придает здоровое сияние. Массаж лица, ручной или с помощью гаджетов, помогает разогнать застой жидкости и улучшить цвет лица.

Хейли призывает прислушиваться к себе: если средство приносит дискомфорт, оно не подходит, независимо от рекомендаций. Универсальных решений не существует, и единственный ориентир — собственные ощущения. Именно этот подход, по её мнению, позволяет коже отражать внутреннее состояние и выглядеть здоровой.

Модель также отмечает, что ее представление о красоте изменилось с возрастом. В 16-20 лет она предпочитала интенсивный макияж, а теперь чувствует себя уверенно и с минимальным покрытием. Сегодня она все реже использует сложный макияж, отдавая предпочтение естественности и ухоженности, которую обеспечивает правильно выстроенный уход.