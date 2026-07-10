Шарлиз Терон пришла на премьеру в платье с разрезом до бедра

Актриса Шерлиз Терон стала гостьей премьеры фильма «Одиссей» в Париже. Об этом сообщает WWD.

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50-летняя Шарлиз Терон предпочла для выхода серое платье в бельевом стиле с разрезом до бедра и глубоким декольте. Образ дополнили черные мюли из кожи и серьги. Волосы ей уложили в высокий хвост и завязали косу, а также сделали вечерний макияж.

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На премьере также появились Зендая, Энн Хэтэуэй, Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон и другие звезды.

Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной. Фильм стартует в мировом прокате 17 июля.

До этого Шарлиз Терон пришла на вечеринку в бархатном платье с разрезом до бедра.