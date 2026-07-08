Российский стилист заявил о моде на принцесс

Российский стилист Владислав Лисовец рассказал о последних трендах с модных показов. Пост на данную ему появился в его Telegram-канале.

Эксперт проанализировал дефиле на Неделе высокой моды в Париже и заявил, что в моде остается эстетика принцесс и корсеты. Так, в пример он привел шоу бренда Ashi Studio, в рамках которого манекенщицы продемонстрировали наряды, украшенные кружевом и перьями, которые визуально расширяли бедра и уменьшали талию.

Ранее в июле сообщалось, что летом 2026 года в моду вернулись популярные в 1970-х платья.