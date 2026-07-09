Полина Гагарина иронично прокомментировала свои пляжные фото в бикини

Пока поклонники с нетерпением ждут новых музыкальных релизов, Полина Гагарина наслаждается заслуженным отпуском на морском побережье. 39-летняя исполнительница хита «Спектакль окончен» решила не лишать своих подписчиков порции летнего настроения и устроила спонтанную фотосессию прямо на пляже. В своем микроблоге звезда опубликовала серию снимков, которые мгновенно разлетелись по сети.

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На кадрах, сделанных в окружении живописных скал и лазурной воды, певица предстала в естественном образе — без привычного сценического макияжа, с распущенными ветреными волосами. Однако главным предметом обсуждения стал, конечно же, её пляжный гардероб. Для первой части мини-отчета с курорта Гагарина выбрала стильное бикини в бежево-оливковой гамме, состоящее из нескольких контрастных цветовых блоков.

Следующий снимок застал артистку уже на песчаном берегу. Нежась в лучах солнца, Полина продемонстрировала подтянутый силуэт в бикини с дерзким леопардовым принтом. Откровенный наряд выгодно подчеркнул ее спортивную фигуру: рельефный пресс, изящную талию и безупречные длинные ноги. Фанаты уже начали обсуждать стройность кумира, но сама певица, известная своим чувством юмора, решила немного охладить восторженные отклики.

Гагарина оставила под опубликованными кадрами остроумный комментарий, который растрогал и рассмешил фолловеров.

«Оставлю здесь этот кадр на память о моих косых мышцах живота. После того как я поужинаю, от них не останется и следа», — пошутила звезда, намекая на то, что идеальный пресс — явление временное и зависит от трапез.

Поклонники, впрочем, с иронией певицы не согласились и продолжили осыпать ее комплиментами.