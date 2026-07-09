Назван тренд в одежде, вернувшийся из 70-х годов прошлого века. Об этом рассказали редакторы Vogue.

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Журналисты отметили трендом лета белые блузки в стиле бохо, украшенные кружевом, вышивкой или воланами. Особенно актуальными будут образы с блузкой, вдохновленные выходами Джейн Биркин.

«Это доказывает, что романтичная и в то же время элегантная блузка станет идеальной альтернативой классической футболке в этом сезоне, не потеряв своего очарования даже спустя сорок лет», — заявили они.

До этого были названы самые популярные кроссовки в России. По их словам, в списке самых популярных моделей 2026-го оказались базовые и универсальные силуэты от New Balance. Эксперты отметили, что второй год лидером остаются New Balance 530 в бело-серебристом цвете. В рейтинге также есть несколько моделей New Balance 574 и классические Nike Air Force 1 '07 в белом цвете.