Карди Би превратилась в античную статую на Неделе высокой моды в Париже

Карди Би появилась на Неделе высокой моды в Париже в образе, который объединил эстетику древних храмовых скульптур и узнаваемую дерзость артистки из Бронкса. Рэперша стала одной из главных гостей показа Rahul Mishra Haute Couture осень-зима 2026, заняв место в первом ряду в кастомном платье индийского дизайнера.

Светлый корсетный наряд создавал иллюзию тела, высеченного из камня. Благодаря технике trompe l’oeil — визуальному обману, который заставляет ткань выглядеть как объёмная скульптура, — вышивка и драпировки повторяли контуры фигуры, словно это была античная статуя. Дополнительные детали на плечах и бёдрах усиливали эффект резного украшения, а вся композиция выглядела одновременно как произведение искусства и современный кутюрный образ.

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Источником вдохновения для платья стала 12-вековая скульптура Мохини из храма Ченнакешава в индийском Белуре. Сам Рахул Мишра рассказал, что команда создавала иллюзию резных драгоценностей, складок ткани и формы «нить за нитью», превращая ощущение тяжести камня в лёгкую и живую одежду.

Коллекция дизайнера получила название «Devi: The Eternal Muse» — в переводе с санскрита «богиня» или «божественная». Она посвящена образу женской силы и вдохновлена древними индийскими храмовыми скульптурами, а также рельефами пещер Аджанты, созданными ещё во II веке. Карди Би и её стилист Коллин Картер завершили образ традиционным индийским украшением для волос маанг тикка, серьгами Chopard и туфлями Gianvito Rossi. Уже после того, как певица заняла своё место в первом ряду, ювелирный бренд Tanishq дополнил наряд крупным бриллиантовым колье. Позже артистка поделилась фотографиями образа в социальных сетях, подписав публикацию:

«Я принимаю только отношение как к принцессе».

Поклонники назвали её «ходячей богиней», а особенно много внимания получили мастера, создавшие сложнейшую вышивку.

Показ Rahul Mishra открыл выход певицы Rei Ami, а среди гостей в первом ряду была Иша Амбани, представительница Reliance Retail, которая выбрала серо-голубой образ из той же коллекции.