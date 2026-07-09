Хайди Клум в «голом» платье без белья снялась для обложки журнала

Модель Хайди Клум стала лицом новой обложки журнала US Weekly. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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53-летняя Хайди Клум позировала в черном «голом» платье без нижнего белья и с длинным шлейфом. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

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18 мая Клум появилась на красной дорожке премьеры фильма «Фьорд», которая состоялась в Каннах. Супермодель вышла на публику в полупрозрачном макси-платье с декольте из желтого кружева и накидке. Манекенщица добавила к образу колье, браслеты и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с черной подводкой и нюдовой помадой.

До этого Клум пришла на торжественный ужин в честь открытия 79-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия золотое платье-миди с глубоким декольте, украшенное пайетками.