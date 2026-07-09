Эксперт предостерег россиян от использования косметики на пляже

Использование косметических и парфюмерных средств во время отдыха на пляже при активном воздействии солнечных лучей повышает риск возникновения очагов раздражения или пигментных пятен на коже. Об этом в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" рассказала доцент кафедры нормальной и патологической физиологии Тихоокеанского государственного медицинского университета, врач-онколог, дерматовенеролог, косметолог Наталья Кусая.

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«Косметика содержит ряд фармакологических композиций, которые могут обладать избыточной чувствительностью, могут оставлять пятна либо вызывать реакции фоточувствительности. <...> Поэтому однозначно наносить косметику, когда мы выходим на пляж, нежелательно. Более того, [нежелательно] использовать активные парфюмерные композиции — то есть брызнув духами себе на грудь, мы рискуем как раз получить потом какие-то раздражения в этой зоне, риск развития пигментных пятен или каких-то новообразований. Поэтому косметика должна быть минимальная, и она должна соответствовать типу кожи», — сказала Кусая.

Она добавила, что некоторые растительные компоненты также активируется под действием ультрафиолета. Например, после контакта с борщевиком, который часто растет в припляжной зоне, солнечные лучи вызывают фотохимическую реакцию на коже — появляются раздражение, зуд, отек.

Кусая отметила, что во время отдыха на пляже лучше оставлять кожу открытой и использовать защитные средства, соответствующие ее фототипу. Избыточное примирение косметики также может увеличить риск возникновения теплового удара.