Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, посоветовал поменять корзины на сумки-тележки. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«На смену корзинам и сумкам-шопперам приходят сумки-тележки, которые уже давно облюбовали французы. Выглядит классно и удобно в использовании!» — отметил стилист.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал самый модный аксессуар в Европе.