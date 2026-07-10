Семь идей для летнего нюдового макияжа

Летом 2026 нюдовый макияж снова оказался в центре внимания. Это выглядит немного неожиданно, ведь последние месяцы модные показы и соцсети буквально заполнены яркими оттенками, блестками и смелыми экспериментами. Но именно спокойный макияж остается тем вариантом, который легко вписывается почти в любую ситуацию. Он не требует сложной техники, выглядит свежо и помогает подчеркнуть внешность, а не скрыть ее.

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Главная идея сезона — естественная кожа с легким сиянием. Вместо плотного тонального покрытия визажисты советуют выбирать легкие флюиды или увлажняющие средства с деликатным сияющим эффектом. Затем достаточно добавить немного бронзера на выступающие участки лица. Скулы, переносица, лоб и подбородок получают мягкий теплый оттенок, словно после прогулки под летним солнцем. Такой прием давно стал визитной карточкой Хейли Бибер и до сих пор остается одним из самых популярных.

Еще один заметный тренд строится вокруг одного оттенка. Особенно актуальным этим летом оказался теплый персиковый цвет. Его используют сразу на веках, щеках и губах. Благодаря этому лицо выглядит гармонично, а макияж кажется цельным. Лучше всего работают кремовые текстуры. Они легко распределяются по коже и создают максимально естественный результат.

Любителям матового финиша тоже есть на что обратить внимание. Бежевые матовые губы снова возвращаются в моду. Такой вариант делает образ более собранным и аккуратным. Правда, без хорошего ухода за кожей губ не обойтись. Перед помадой стоит использовать бальзам, а само средство удобнее наносить кистью. Остальной макияж лучше оставить почти незаметным. Немного туши, легкий румянец и ровный тон полностью поддержат этот стиль.

Одной из самых необычных новинок сезона стали лавандовые румяна. На первый взгляд такой оттенок кажется слишком смелым, но на коже он выглядит очень мягко. Полупрозрачный слой на скулах и переносице делает лицо визуально свежее и добавляет естественное сияние. При таком акценте губы лучше оставить нейтральными, а глаза не перегружать насыщенными тенями.

Нюд легко адаптируется и для вечерних выходов. Достаточно сделать цвета чуть глубже. Легкая дымка серых теней вдоль линии ресниц добавит взгляду выразительности, теплые терракотовые румяна подчеркнут скулы, а светло-коричневая матовая помада завершит образ. Такой макияж выглядит элегантно, но не кажется слишком тяжелым.

Если времени совсем мало, можно ограничиться одним главным акцентом. В этом сезоне достаточно просто хорошо прокрасить ресницы. Два слоя черной или темно-коричневой туши делают взгляд заметнее даже без стрелок и насыщенных теней. Веки при этом можно оставить почти чистыми или добавить совсем немного бежевого оттенка.

Еще один прием пришел с красных дорожек благодаря визажистке Нине Парк. Она сделала популярными слегка размытые губы. Контур выходит за естественную линию совсем немного, а затем мягко растушевывается к центру. За счет этого губы выглядят объемнее, а макияж сохраняет естественность. Если хочется добавить выразительности, достаточно слегка подчеркнуть глаза темным карандашом.

Главный вывод этого лета очень простой: нюд перестал быть скучным. Теперь он строится на красивой коже, мягких оттенках и небольших деталях, которые делают лицо свежим без ярких красок. Именно поэтому такой макияж одинаково хорошо подходит и для рабочего дня, и для прогулки, и для вечерней встречи.