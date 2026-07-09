Топ-10 средств для объемной и стойкой укладки

Иногда кажется, что объёмная укладка — задача из разряда невыполнимых (особенно когда волосы сами по себе тонкие и гладкие). Но бьюти‑мир придумал решение в виде специального стайлинга, то есть средств, которые дадут причёске плотность и надолго сохранят объём. Вот 10 проверенных продуктов.

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Уплотняющий крем для густоты и объёма волос Density Shaping, Mone Professional

Бояться слова «крем» не стоит: современные средства не утяжеляют волосы. Этот экземпляр даёт ощутимую визуальную густоту без эффекта грязной головы и склеивания. Специальный полимер делает пряди плотнее, экстракт моринги, витамин В5 и масло семян хлопка закрывают вопрос поддерживающего ухода. Особенно подойдёт тонким неокрашенным волосам, которым нужно помочь в достижении вау‑результата с точки зрения густоты.

Спрей для укладки и объёма Volume, Phyto

Средство для любительниц уложить волосы максимально быстро и с минимумом усилий. Спрей разработан так, чтобы во время сушки не приходилось думать о сложностях работы со стайлингом: он просто защищает всю длину от повреждений, задаёт текстуру и добавляет объёма причёске. Чтобы всё ещё и переливалось на солнце, в состав добавили экстракт мальвы, усиливающий блеск.

Флюид‑крем для объёма волос Hairchitecture, Medavita

Ухаживающий крем‑флюид с комплексом аминокислот для восстановления повреждённой длины. Работает по простому принципу: сначала помогает здоровью волос, а потом уже создаёт визуальные спецэффекты. Среди них, конечно же, уплотнение прядей, чтобы укладка казалась более объёмной и густой. Есть нюанс: средство надо наносить только на длину и кончики, избегая прикорневой зоны.

Уплотняющий спрей «Взрывной Атом», O&M

За интригующим названием скрывается рабочий уплотняющий спрей для создания объёма. Главный помощник — экстракт австралийского вечнозелёного дерева лилли пилли — укрепляет волоски и создаёт вокруг них защитную оболочку, чтобы длина оставалась здоровой и не реагировала на стресс от окружающего мира, в том числе укладку феном и плойкой. Можно наносить и перед сушкой, и в качестве финального штриха для подчёркивания текстуры.

Несмываемый термозащитный спрей для объёма волос, Highlights Cosmetics

Термозащитный спрей для тех, кто хочет совместить уходовую процедуру и укладку на фен без миллиона продуктов. В составе есть экстракт бамбука, витамин В5 и кератин для блеска: вместе они укрепляют длину без лишнего утяжеления, а ещё создают «каркас» у корней для объёма. Наносить лучше, слегка промокнув волосы полотенцем после мытья: так горячий воздух во время сушки активирует средство и сработает эффективнее.

Спрей для объёма Volume, Air in the Hair

Спрей из разряда «и объёму мне подайте, и чтобы волосы оставались подвижными». Он уплотняет корни и длину, подчёркивает текстуру волос и помогает сохранить форму укладки без утяжеления. В формуле есть комплекс полимеров и водорастворимые силиконы: первые отвечают за фиксацию, вторые — за гладкость и блеск. Подойдёт и на случай, когда нужно освежить причёску на следующий день.

Спрей для прикорневого объёма, Eden

На случай, когда объём держится исключительно в первые десять минут после выхода из дома. Спрей создан именно для работы с прикорневой зоной: он приподнимает тонкие волосы и уплотняет корни благодаря протеинам пшеницы, продлевает свежесть причёске из‑за экстракта чистотела в составе — он нормализует работу сальных желёз. Важно хорошо просушить средство феном, чтобы избежать слипшихся прядей.

Спрей для придания объёма волосам Volume Maker, Ice by Natura Siberica

Герой для тех, кто любит эффект максимальной густоты в стиле итальянских див из старого кино. Спрей обволакивает пряди и делает их визуально толще, поэтому причёска выглядит объёмнее, фиксирует волосы у корней в максимально приподнятом состоянии и при этом подчёркивает текстуру. Нужно только соблюдать правильную технику: нанести средство надо внимательно на каждую зону, а сушить феном и скелетной расчёской на «объём», то есть либо вниз головой, либо с оттяжкой вверх.

Пенка‑фиксатор для объёма волос, «Кудрявый Метод»

В первую очередь подойдёт кудрявым или тем, в чьих волосах есть намёк на волнистость. У пенки сильная фиксация, но её воздушность и формат не подразумевают утяжеления длины: с ней локоны просто выглядят более очерченными, собранными и упругими. За уходовый элемент отвечает трио из гидролизованного шёлка, пантенола и экстракта чёрной ивы. Можно и нужно наносить в том числе на корни для экстра‑объёма.

Несмываемый спрей‑уход 21 в 1, HV

Сектор «на все случаи жизни» на барабане: многофункциональный спрей‑уход. Он кондиционирует и смягчает, облегчает расчёсывание, даёт термозащиту и антистатический эффект. В контексте объёма он закроет этап подготовки — с ним длина не будет пушиться и лучше примет последующие продукты.